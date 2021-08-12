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情侶悶太久「凍未著」　網購情人節「甜甜價」助攻送禮儀式感

▲情人節,情人,情侶,另一半,美照。（圖／pixabay）

▲七夕情人節就要到了，你想好要怎麼跟另一半浪漫放閃了嗎？（示意圖／pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

本週六（8/14）將迎來七夕情人節，想對另一半傳遞滿滿情意，除了可以送禮給驚喜，也可透過具有儀式感的小物營造浪漫過節氣氛，防疫待在家也能好好過情人節。把握這波放閃商機，多家網購平台精選流行、香水、精品等熱門情人禮限時下殺，幫忙助攻抓住情人的心，為感情增溫。

東森購物網觀察，今年七夕買氣已成長2倍以上，為搶攻情人節商機，即日起至8/13特別推出「會員日」回饋優惠，限時三天全站下殺83折起，消費不限金額享加碼回饋10%，包含提貨券5%及東森幣5%，指定銀行再享最高回饋15%，新會員註冊立即再送東森幣500枚。

迎接浪漫情人節　東森購物網祭出「會員日」最殺折扣（圖／東森購物網提供）

▲迎接七夕情人節，東森購物網祭出會員回饋優惠，限時三天全站下殺83折起。（圖／東森購物網提供）

東森購物網也推薦多款熱門特惠商品，歐舒丹玫瑰花園淡香水、ANNA SUI綺幻飛行淡香水等有限定優惠外，其中必搶DeMon NB超肌能縮時氣墊面膜9盒共27片，特價1,619元，現省7,201元，常年熱銷的SK-II青春露230ml特價3,280元，可再折抵5%東森幣，低於71折很划算。

受疫情影響，許多情侶外出慶祝過節意願降低，過節預算多轉為選購更高質感、具有紀念意義的商品，PChome 24h購物指出，除了輕奢精品、潮酷配件等品項持續受青睞，「電玩遊戲、筆記型電腦、智慧穿戴」等智能娛樂品類，更是攻占送禮熱搜排行前3名，並帶動8/2～8/8近一週電玩遊戲商品搜尋量年增逾6倍、筆電搜尋量成長7成，其中又以電競筆電最受關注，近一週筆電銷量更較去年同期成長8成。

瞄準節日商機，PChome 24h購物精選熱銷夯品作為送禮「心」指南，如HP 15.6吋效能筆電狂殺2千、VANS經典滑板鞋V110100135限時特賣1,490元，情侶對款「Hermes愛馬仕男女款淡香水」瘋降64折起，女友夢幻逸品「Pandora潘朵拉925純銀愛心扣頭手鍊手環」爆殺5折。

網購推薦七夕情人節送禮（圖／網購平台提供）

▲Pandora潘朵拉 925純銀愛心扣頭手鍊手環，將滿滿的心意配戴手上。（圖／PChome 24h購物提供）

網購推薦七夕情人節送禮（圖／網購平台提供）

▲情人節送奧運選手爆紅款CHANEL耳環，話題性與時尚感雙雙get。（圖／momo購物網提供）

鎖定七夕情人節送禮潮，momo購物網打造「七夕愛購節」及「香約七夕微解封」兩大活動，8/14前精選輕奢精品、話題鞋包、潮流運動、新機內著等3折起，每日精選多款人氣夯品祭出心動甜甜價，還有現領APIVITA、瑰柏翠、三宅一生等7折起脫單VIP神券，30家銀行最高回饋7,000，購買指定商品加碼登記抽CHANEL卡夾或擴香組。

Yahoo奇摩電商三平台聯手推出「紅白桃花大賞」七夕大促活動，強打情人禮下殺3折起、刷Yahoo聯名卡滿額最高送10%回饋、跨店消費滿額送現折1,000元、抽米其林餐盤指南推薦大餐等好康，活動至8/14止。此外，Yahoo奇摩超級商城宣布與萊爾富跨業合作，即日起大規模連續3個月推出消費滿99元享免運，使用次數無上限；Yahoo奇摩拍賣也祭出每週五消費滿99元，可享萊爾富超商取貨付款運費0元，平日則享35元運費優惠。

網購推薦七夕情人節送禮（圖／網購平台提供）

▲對於注重居家儀式感的人，擺放cocodor 永生花擴香瓶加玫瑰香水可增加情調。（圖／遠傳friDay購物提供）

今年長達10週的三級防疫，讓情侶們都「凍未著」，遠傳friDay購物觀察到過節買氣提前發酵，像香氛、擴香瓶等居家浪漫小物買氣較去年增4倍，餐券、住宿券也湧入翻倍爆量買氣，業績翻倍，平台即日起至8/14祭出「禮享情人節」，情人節必備巧克力禮盒、情人配對精品鞋包款、首飾，最低下殺1折起，想吃大餐有澳洲S榖飼熟成戰斧牛排2片組只要1,979元；打算來個午晚餐約會的話，日月潭涵碧樓酒店東方餐廳2人自助式下午餐1,600元、士林萬麗酒店美食通用券1,499元；Switch情侶培養默契組合，電量加強灰黑板主機加上任選遊戲，特價11,335元。

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