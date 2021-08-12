52.4萬劑AZ「按年齡往下打」　陳時中透露：近期還有一些疫苗會來

記者嚴云岑／台北報導

我國AZ、莫德納疫苗庫存將見底，但今（12）日卻傳出好消息，一批台灣自購的52.4萬劑AZ疫苗，預計下午3時40分抵台，本批疫苗效期到12月31日，到貨後庫存量將提升到85萬劑。被問及是否來得及能提供第六輪施打？是否會優先保留給第一劑？指揮官陳時中回應了。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，約52.4萬劑AZ疫苗，預定今日下午3時40分抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

2020年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已到貨3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑，本次提供第五批疫苗，截至目前總計約241萬劑到貨。本次提供之疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，本批效期至110年12月31日。

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陳時中表示，52.4萬劑疫苗原則上還是優先朝各年齡層向下開放，「近期還是會有一些疫苗陸續到貨」，會就整體一起來做考量。至於第六輪要接種的高端疫苗，目前封緘檢驗持續進行中，進度還算順利。

依據指揮中心統計，截至今日下午，不含新到貨疫苗，AZ剩餘32萬劑、莫德納剩餘49萬劑。有國外有流行病學家認為，65歲以上要打三劑，才有保護力。被問及指揮中心怎麼看待此事，陳時中表示，有很多國家都有在為第三劑做準備，從資料來看該族群也是重症或死亡的高風險，之後也會有相關規劃。