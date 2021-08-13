專家不解「免疫橋接」哪出問題？這疫苗早用過　3數據證明高端保護力

▲專家表示，疫苗的免疫橋接方式過去就已經使用過。（圖／記者黃克翔攝）

記者張乃文／綜合報導

食藥署通過高端疫苗的緊急使用授權（EUA）審查，將於8/23開打，但爭議未平，在野黨仍質疑以「免疫橋接」（immuno-bridging）方式取代第三期實驗上市，與多數國際主流疫苗方式不同。對此，台大公衛專家接受節目訪問解釋，橋接的方式在過去就曾使用過，並非新冠肺炎才有，並舉數據證明，高端保護力比AZ高、「在輝瑞及莫德納下面一點點」。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙在政論節目《新台灣加油》提到，台灣的國產疫苗因免疫橋接問題，產生現在的困境，他感到「非常遺憾」，因為橋接過去就曾發生過，並非新冠肺炎才有的。他舉例，流感疫苗就是最常用橋接方法來監視，明年要用哪株、什麼樣的病毒變異，抗體中和濃度數字等，都是用這樣的模式去看下一年採購的疫苗種類，「才不會白打在人民身上」。

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▲高端疫苗屢受質疑，專家強調，台灣科學家始終都是用最嚴謹的態度監督。（圖／食藥署提供）

陳秀熙不解，免疫橋接的問題為什麼只在新冠肺炎發生，這個方式本來就有，且歐盟、世界衛生組織（WHO）的專家們也都曉得，這對他們而言是常識，「所以不需要解釋我們橋接是不是科學的」。他直指，對科學而言，橋接就是有作用的，但大家一直想用第三期臨床試驗來證明。

「我們的科學家對高端、聯亞都是採取最嚴格的態度監督」陳秀熙說，橋接是一步，為了應付疫情、變種病毒，或混打第三劑疫苗。他也提出數據，橋接所公布的數字中，科興疫苗中和抗體倍數為0.2倍，再來是AZ的0.5倍，而高端呈現的資料，與抗體中和數字是1.7倍，和AZ的0.5倍計算下來就是3.4倍，「保護力在輝瑞跟莫德納疫苗稍微下面一點點」。

陳秀熙也希望，用防疫平台催促國產疫苗，並認為，「聯亞出來後應討論國產疫苗未來要怎麼開發」。