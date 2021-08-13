防堵變種病毒！南韓向輝瑞「追加採購」3千萬劑疫苗　估明年初到貨

▲南韓向輝瑞追加採購2022年份的新冠疫苗3000萬劑。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

隨著新冠病毒持續衍生出新的變種，以色列早已著手為包括60歲以上等高危險族群追加施打第3劑疫苗，而其他先進國也考慮跟進。稍早南韓政府宣布，已與藥廠輝瑞（BNT）達成追加購買契約之簽署，預先採購明年份的3000萬劑疫苗，準備為其中的1500萬名國民追加施打第3劑疫苗。

根據《韓聯社》報導，南韓新冠預防接種應對促進團長、疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）於今（13）日的例行記者會宣布上述消息，「為求儘早獲取2022年新冠預防接種的所需劑量，今已與韓國輝瑞公司簽署追加採購契約，購買3000萬劑輝瑞疫苗，以及3000萬劑疫苗的優先權。」

南韓與輝瑞在合約中追加採購2022年的3000萬劑疫苗劑量，每人施打2劑，預估至少可供1500萬人接種。另外，3000萬劑疫苗的優先權效期最長可延至明年底，可按照需求根據雙方所協議的條件或時間做調整。

▲輝瑞160萬劑疫苗，已於11日抵達南韓仁川國際機場。（圖／達志影像）

南韓新冠預防接種應對促進團解釋，「為優先取得明年供5000萬名國民追加接種的疫苗劑量，（政府）持續推動mRNA疫苗5000萬劑的採購。做為計畫的其中一環，我們優先與輝瑞達成3000萬劑的追加採購契約。」

報導指出，南韓與韓國輝瑞公司追加採購的3000萬劑疫苗，預計明年第1季起先後供應。據悉，南韓政府在今年份的疫苗供應上，已與輝瑞簽下6600萬劑的疫苗供應，疫苗每周會先後抵達，截至目前為止已到貨1788萬6000劑。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast