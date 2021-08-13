陳時中指3+11非破口　費鴻泰轟「不要臉，難道病毒從天而降？」

▲國民黨立院黨團舉行記者會砲轟衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

衛福部長陳時中昨（12）日在記者會提到，放寬長程航班機組員檢疫期為「3+11」政策非防疫破口，引發爭議。國民黨團總召費鴻泰今（13日）開記者會重批陳時中「不要臉」，難道病毒是從天而降？國民黨立委陳玉珍則揭露，在政府即將開放施打高端疫苗之際，衛福部接種疫苗人數卻在7月中下旬暴增，顯示政府官員對高端沒有信心。

國民黨立院黨團今天上午「蔡英文、陳時中無法無天，圖利高端謀財害命，天理難容」記者會。針對陳時中12日澄清，開放邊境機組員「3+11」沒有造成社區疫情，機組員與家人及諾富特員工感染屬於群聚事件，不是破口，國民黨團總召費鴻泰會中重批，難道病毒是從天而降？陳時中真是「不要臉」，陳說該政策沒有會議記錄，外界會相信嗎？

費鴻泰說，世界上有比陳時中不負責任、不要臉的人嗎？國民黨團一定要到法院、監察院控告陳時中，讓他知道這個破口是誰引起的，政務官做錯了檢討就好，但不能推卸責任。

費鴻泰並引述今年5月27日衛生福利部公文說，該公文明確指出，「本年4月13日晚上指揮中心相關任務組研商會議，經疫情監測組、邊境檢疫組、社區防疫組、醫療應變組等各組代表討論後，為兼顧我國經濟發展及防疫安全，決定次日記者會宣布」，當時宣布的就是放寬檢疫措施的「3+11」，怎麼可能連簽到簿、會議記錄都沒有？

此外，針對國產高端疫苗爭議，陳玉珍會中重批，今年8月中旬後國內恐陷入疫苗不足的狀況，政府隨之將推出其一直「心心念念」的高端疫苗，但施打的疫苗是否能用科學數據證明安全有效，關乎國人的健康。

陳玉珍質疑，《藥事法》明文規定，藥物應該刊載品名、批號、主要成分含量、主治效能及性能等內容，但國民黨團向衛福部索資後，衛福部竟稱「這些都是廠商的個別數據，涉及營業秘密不便回應」，現在高端疫苗都要開始施打了，國人仍然不知道高端的安全性和有效性。

陳玉珍並指，政府即將開放施打高端疫苗之際，衛福部疾管署、食藥署接種疫苗人數卻在7月中下旬暴增，「迫不及待地打好打滿」，光是食藥署一個編制646人的單位，就有1306人完成接種，接種率高達202%。