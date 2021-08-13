　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中指3+11非破口　費鴻泰轟「不要臉，難道病毒從天而降？」

▲▼國民黨團「蔡英文 陳時中無法無天 圖利高端 謀財害命 天理難容！」記者會 費鴻泰 陳玉珍 萬美玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立院黨團舉行記者會砲轟衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

衛福部長陳時中昨（12）日在記者會提到，放寬長程航班機組員檢疫期為「3+11」政策非防疫破口，引發爭議。國民黨團總召費鴻泰今（13日）開記者會重批陳時中「不要臉」，難道病毒是從天而降？國民黨立委陳玉珍則揭露，在政府即將開放施打高端疫苗之際，衛福部接種疫苗人數卻在7月中下旬暴增，顯示政府官員對高端沒有信心。

國民黨立院黨團今天上午「蔡英文、陳時中無法無天，圖利高端謀財害命，天理難容」記者會。針對陳時中12日澄清，開放邊境機組員「3+11」沒有造成社區疫情，機組員與家人及諾富特員工感染屬於群聚事件，不是破口，國民黨團總召費鴻泰會中重批，難道病毒是從天而降？陳時中真是「不要臉」，陳說該政策沒有會議記錄，外界會相信嗎？

費鴻泰說，世界上有比陳時中不負責任、不要臉的人嗎？國民黨團一定要到法院、監察院控告陳時中，讓他知道這個破口是誰引起的，政務官做錯了檢討就好，但不能推卸責任。

費鴻泰並引述今年5月27日衛生福利部公文說，該公文明確指出，「本年4月13日晚上指揮中心相關任務組研商會議，經疫情監測組、邊境檢疫組、社區防疫組、醫療應變組等各組代表討論後，為兼顧我國經濟發展及防疫安全，決定次日記者會宣布」，當時宣布的就是放寬檢疫措施的「3+11」，怎麼可能連簽到簿、會議記錄都沒有？

此外，針對國產高端疫苗爭議，陳玉珍會中重批，今年8月中旬後國內恐陷入疫苗不足的狀況，政府隨之將推出其一直「心心念念」的高端疫苗，但施打的疫苗是否能用科學數據證明安全有效，關乎國人的健康。

陳玉珍質疑，《藥事法》明文規定，藥物應該刊載品名、批號、主要成分含量、主治效能及性能等內容，但國民黨團向衛福部索資後，衛福部竟稱「這些都是廠商的個別數據，涉及營業秘密不便回應」，現在高端疫苗都要開始施打了，國人仍然不知道高端的安全性和有效性。

陳玉珍並指，政府即將開放施打高端疫苗之際，衛福部疾管署、食藥署接種疫苗人數卻在7月中下旬暴增，「迫不及待地打好打滿」，光是食藥署一個編制646人的單位，就有1306人完成接種，接種率高達202%。

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
郭婞淳自爆「東奧尬見生理反應」　還瞞教練上場：腎上腺素秒爆發
台泥捐1億助買BNT！慈濟發聲明曝「到貨時間」
徐若瑄公開4張臥床照！ 「屁股扎300多針」揭血淚考驗
快訊／「全民免付1千元」　10英系立委喊話「直接發券」！
快訊／新北今+0　疫情爆發96天以來首見
快訊／台股跌破萬七大關！　下殺逾200點
快訊／陸軍軍官體測昏倒！　送醫不治
快訊／陳時中否認「3＋11」是破口　侯友宜說重話了
他年領近百萬股息全靠「這支股票」　達人揭3關鍵：不用追飆股

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨立委揭疫苗預約平台出包　一個人竟同時有3種身份

快訊／睽違96天！新北今+0　侯友宜下午親自說明

快訊／振興5倍券綠營雜音不斷　10英系立委今籲「全民免付1千元」

快訊／陳時中否認3＋11是破口　侯友宜：台灣禁不起第二次蹂躪

十軍團軍官體能鑑測昏倒　緊急送醫搶救後仍不治

振興券不比照消費券　李彥秀：蘇貞昌心裡住了名叫馬英九的心魔

陳時中稱「3+11」非防疫破口鬆一口氣？　范雲：重要的是團結防疫

國人死亡人數比去年同期多5千人　羅智強批陳時中：3+11間接害死

蘇貞昌定案五倍券政策　他分析蔡英文態度：你惹的事情自己解決

陳時中指3+11非破口　費鴻泰轟「不要臉，難道病毒從天而降？」

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

民進黨立委揭疫苗預約平台出包　一個人竟同時有3種身份

快訊／睽違96天！新北今+0　侯友宜下午親自說明

快訊／振興5倍券綠營雜音不斷　10英系立委今籲「全民免付1千元」

快訊／陳時中否認3＋11是破口　侯友宜：台灣禁不起第二次蹂躪

十軍團軍官體能鑑測昏倒　緊急送醫搶救後仍不治

振興券不比照消費券　李彥秀：蘇貞昌心裡住了名叫馬英九的心魔

陳時中稱「3+11」非防疫破口鬆一口氣？　范雲：重要的是團結防疫

國人死亡人數比去年同期多5千人　羅智強批陳時中：3+11間接害死

蘇貞昌定案五倍券政策　他分析蔡英文態度：你惹的事情自己解決

陳時中指3+11非破口　費鴻泰轟「不要臉，難道病毒從天而降？」

大谷翔平6局優質先發退場　對小葛雷諾飆全場最速159！

台船公司承造4艘財政部關務署100噸級巡緝艇　首艇今安放龍骨

iPhone 13「芒果橙色」太亮眼！辨識度滿分　採對角線鏡頭設計

民進黨立委揭疫苗預約平台出包　一個人竟同時有3種身份

見霍尊「親筆信道歉」…陳露：徹底看清這個人！　遭威脅親曝近況

大巴黎簽梅西後「IG粉絲暴增近700萬」　西媒曝明年還想挖C羅

馬斯克「潮水射月」讓洨幣大漲400％！　業者願砸2億邀他拍A片

六都補血75億！　兩大主因致房地合一稅收激增

求滿租！稱職房東不容易　固定IP、追劇神器都要懂

「電梯吃人」瞬間往上暴衝又墜6公尺深　媽驚恐目睹女嬰慘被摔死

政治熱門新聞

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

5倍券挨轟！前綠委：馬英九這點很誠實

幕後／蘇揆堅持拿錢換券　周一拍板「906萬人可否免費領」

十軍團軍官體能鑑測昏倒　送醫搶救不治

王世堅被政院一句話氣炸：人民才是主人

市議員心疼陳其邁：做到白髮眼睛腫

陳時中否認3＋11是破口　侯友宜：台灣禁不起第二次蹂躪

快訊／蘇貞昌會黨團　5倍券「免付1千」可望擴大至900萬人

振興5倍券綠營雜音不斷　10英系立委今齊籲「全民免付1千元」

陳時中冷回九把刀岳母猝逝　她喊話蔡英文

新北最新足跡公布　7-ELEVEN、萊爾富、家樂福、水果店

趙少康靠「韓國瑜」發大財！　1動作4奧義每月進帳數萬美元

行政院堅持發行五倍券　「4大理由」不普發現金

快訊／睽違96天！新北今+0　侯友宜下午親自說明

更多熱門

相關新聞

因陳玉珍夾手爆紅！「藍色小龍蝦」過世

因陳玉珍夾手爆紅！「藍色小龍蝦」過世

美國加州一名女飼主海莉（Haley Miller）於2019年在臉書分享一段「藍色小龍蝦自夾」影片，由於神似國民黨立委陳玉珍遭門狂夾的畫面，吸引不少台灣網友瘋狂留言。不料，昨（8）日海莉發文哀悼小龍蝦不幸過世的消息，讓不少台灣網友湧入留言「RIP」。

蘇貞昌「不甩綠委」堅推五倍券　他揭目的

蘇貞昌「不甩綠委」堅推五倍券　他揭目的

女戰神戀愛了？　陳玉珍最新造型曝光

女戰神戀愛了？　陳玉珍最新造型曝光

國民黨團指國手為錢發慌　民進黨團揭事實

國民黨團指國手為錢發慌　民進黨團揭事實

麟洋配「晉級八強」！陳玉珍高呼：好樣的

麟洋配「晉級八強」！陳玉珍高呼：好樣的

關鍵字：

費鴻泰陳玉珍

讀者迴響

熱門新聞

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

越常做愛乳頭越黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面