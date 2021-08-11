高大成封鎖網友「被投訴」　美女律師挺他：叫你後面那群跟酸民說

▲法醫高大成日前在臉書po出一張檢舉罰單，引起兩派網友論戰，未料還有網友疑遭封鎖後，怒向媒體投訴。（圖／翻攝自高大成臉書）



記者林冠吟／綜合報導

法醫高大成10日在臉書po出一張交通罰單，表示其上月騎著機車自殯儀館回程，因太陽毒辣，超越白色停止線，停在紅綠燈的陰影處躲太陽，卻遭人檢舉開罰900元罰單，寫下「寧可中暑，也不可以超越白線」。沒想到貼文一出就引起兩派網友論戰，更有網友疑似在高大成臉書留言後被封鎖，轉向媒體投訴，讓他再發文回嗆「我的臉書，我處置」，人稱美女律師的李怡貞也在下方回應「叫你後面那群去跟酸民」，讓不少網友笑倒喊「應景」。

高大成日前為躲避毒辣太陽，在結束市立殯儀館相驗工作回程的路上，超越白色停止線，躲在紅綠燈下面陰影遮涼，卻被後方民眾拍下檢舉，收到一張900元的罰單，讓他氣得在臉書發文「寧可中暑也不能超越白色停止線」、「寧可緊急煞車被後車追撞，也不可以超越白色停止線」，文末還寫下900元的罰鍰，以一次150元的掛號費來看，可以到診所掛號6次。

▲法醫高大成在臉書po出收到民眾檢舉的罰單。（圖／翻攝高大成臉書）



沒想到貼文一出，就引來兩派網友論戰，有網友直嗆高大成「違規就違規，熱的話應該建議市府規劃種樹比較實在」、「違規就違規，和是否檢舉無關吧」、「術業有專攻，您法醫專業強，但交通意識弱」；但也有網友建議高大成可以申訴，更痛斥檢舉人太無聊「到底是妨礙到誰？吃飽太閒」、「壞人不去抓，專抓這些微罪可不罰的老百姓」、「先繳給他啦，改天再相驗回來」、「魔人沒在管你有什麼理由的，他只是想滿足自己的慾望」。

原以為紛爭已告一段落，未料卻有人疑似留言後被高大成封鎖，怒再向媒體投訴，讓高大成氣得再發文回嗆「我自己的臉書，我要如何處置是我的權限，移除及封鎖就是如此而已」，並在貼文的上方標記「大掃除」，也意外釣出人稱美女律師的李怡貞留言「高法醫怎麼可以封鎖啦，你叫你後面那群去跟酸民不就好了」，李還「建議」高大成立刻換重機，「這樣下次被檢舉，拍照背影至少比較帥一點（後座也可以載比較多人）」，讓網友紛紛留言「選你正解」、「七月到了，後面那群應該很合群」、「後面真的好多喔」。