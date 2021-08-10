網漫鬼月特輯免費看！背景在大眾交通⋯LINE WEBTOON連續8天上線

▲LINE WEBTOON鬼月特輯《深夜十點・路上驚魂》。（圖／LINE WEBTOON提供）

記者林育綾／綜合報導

正逢農曆「鬼門開」，LINE WEBTOON推出一年一度鬼月特輯恐怖漫畫，今年主題為《深夜十點・路上驚魂》在8/9-8/17，連續8天每晚10點連載，邀請4位知名本土漫畫家以「大眾交通工具」為時空背景，創作4篇不同風格共8集故事，讓通勤族更有感「體感溫度驟降」！

LINE WEBTOON表示，今年是平台登台的第7年，每年農曆7月鬼門開都推出鬼話連篇特輯，邀請創作者一起為這個台灣民眾重視、敬畏的時節，精心打造帶給讀者「清涼感」的酷夏短篇企劃，每年題材均大受讀者喜愛。此次特別設定以大眾交通工具為主軸，將背景拉到與民眾生活息息相關的交通運輸工具，共有4篇恐怖故事，每篇則分成上下兩集。

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▲▼此次特別設定以「大眾交通工具」為主軸，讓讀者更有感。（圖／LINE WEBTOON提供）

本次特輯的開場，由驚悚王子Pony帶來《Any nightmare》打頭陣，描述不守職業道德的公車司機，因分心導致公車跌落山谷遇難，竟想丟下乘客獨自逃跑，而意想不到的報應即將發生⋯。而鬼王阿慢則是以諧音《忌程車》為題材，熱情的司機分享了一個個看似不相關的的古怪故事，實則是為了自己的目的鋪陳，乘客有機會逃離司機的手掌心嗎？

JUJU C.的《愛心》則是圍繞在一位看似見義勇為的男子身上，善良的他卻仍被紅衣女鬼追殺，他的本性是否真如表面所見，就等讀者一起來推理解答。最後登場是爛貨習作的《回憶列車》，講述主角在火車上遭遇隨機攻擊，在車廂逃跑的過程中，不斷遇見曾經出現在自己生命中的人事物，不禁讓人好奇這列車的目的地。

▲LINE WEBTOON鬼月特輯《深夜十點・路上驚魂》。（圖／LINE WEBTOON提供）

《深夜十點・路上驚魂》連載活動為8/9-8/17，每日晚間10點上線，4段風格迥異又驚悚獵奇的恐怖故事，讓讀者在鬼門剛開就能感受到滿滿的詭異氛圍，連載期間內完成指定任務，還能參加抽獎，有機會獲得Apple TV、知名氣泡水機或LINE WEBTOON代幣等。

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