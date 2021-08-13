幕後／蘇揆堅持拿錢換券　下周一拍板「906萬人可否免費領」

▲行政院長蘇貞昌品嚐台灣豬餐點。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院規劃發放5倍券振興經濟，但綠營內對必須「拿1千換5千」仍有雜音，行政院長蘇貞昌昨（12日）與民進黨立院黨團幹部溝通，會中拍板兩結論：第一、振興方案發券不發現金；第二、除了109萬中低收入戶等弱勢，擴大「免付1千元」的適用範圍。此外，傍晚也發出開會通知，邀請民進黨團全體成員和行政院相關部會首長，下周一上午9點至行政院開會討論振興5倍券。

據了解，近期民進黨團群組內對振興券的討論非常熱烈，最大爭點在於是否要拿1千換5千，不少民進黨立委建議，今年疫情衝擊更甚去年，不應該再讓民眾拿錢出來，乾脆直接發4千元振興券，例如民進黨立委陳亭妃、蔡適應等8名正國會立委日前率先透過聯合聲明，呼籲發券不收錢。

面對黨內雜音不斷，行政院原訂9日與民進黨團溝通，但受上周中南部豪雨影響，總統蔡英文和蘇揆南下勘災，重心轉移到面對農損和災情，5倍券政策的溝通暫緩，直到11日才通知黨團幹部開會事宜，並在12日上午11點舉行長達近兩小時的會議討論。

據轉述，與會立委發言踴躍，幾乎都說了2至3輪，但幾乎沒有人認為應該發現金，因此很快就取得發放振興5倍券的共識，不過對於「要不要付1千元」意見歧異，有人主張應該直接發券，或可部分免付1千，也有人認為有些行業確實沒受疫情衝擊，不用花1千元就能領到振興券也不公平。

據指出，蘇揆會中對於「拿錢換振興券」立場明確，堅持還是要用錢換券，但同時也拋出可擴大「免付1千元」適用範圍，納入領取紓困4.0、受疫情衝擊的民眾，由政府先匯入1千元至他們的戶頭。

轉述者分析，去年有109萬中低收入戶可「免費」領3倍券，若今年擴大適用範圍至紓困4.0的906萬人，代表包括領取勞工紓困貸款、家庭防疫補貼等民眾均可受惠，且今天與會者對此方案有共識。

據悉，對於振興券具體實施細節，例如是否確定把領過紓困4.0的906萬人都納入免支付1千元適用範圍，行政院下周一將再邀民進黨團全體立委會商。