　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／蘇揆堅持拿錢換券　下周一拍板「906萬人可否免費領」

▲行政院長蘇貞昌品嚐台灣豬餐點。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌品嚐台灣豬餐點。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院規劃發放5倍券振興經濟，但綠營內對必須「拿1千換5千」仍有雜音，行政院長蘇貞昌昨（12日）與民進黨立院黨團幹部溝通，會中拍板兩結論：第一、振興方案發券不發現金；第二、除了109萬中低收入戶等弱勢，擴大「免付1千元」的適用範圍。此外，傍晚也發出開會通知，邀請民進黨團全體成員和行政院相關部會首長，下周一上午9點至行政院開會討論振興5倍券。

據了解，近期民進黨團群組內對振興券的討論非常熱烈，最大爭點在於是否要拿1千換5千，不少民進黨立委建議，今年疫情衝擊更甚去年，不應該再讓民眾拿錢出來，乾脆直接發4千元振興券，例如民進黨立委陳亭妃、蔡適應等8名正國會立委日前率先透過聯合聲明，呼籲發券不收錢。

面對黨內雜音不斷，行政院原訂9日與民進黨團溝通，但受上周中南部豪雨影響，總統蔡英文和蘇揆南下勘災，重心轉移到面對農損和災情，5倍券政策的溝通暫緩，直到11日才通知黨團幹部開會事宜，並在12日上午11點舉行長達近兩小時的會議討論。

據轉述，與會立委發言踴躍，幾乎都說了2至3輪，但幾乎沒有人認為應該發現金，因此很快就取得發放振興5倍券的共識，不過對於「要不要付1千元」意見歧異，有人主張應該直接發券，或可部分免付1千，也有人認為有些行業確實沒受疫情衝擊，不用花1千元就能領到振興券也不公平。

據指出，蘇揆會中對於「拿錢換振興券」立場明確，堅持還是要用錢換券，但同時也拋出可擴大「免付1千元」適用範圍，納入領取紓困4.0、受疫情衝擊的民眾，由政府先匯入1千元至他們的戶頭。

轉述者分析，去年有109萬中低收入戶可「免費」領3倍券，若今年擴大適用範圍至紓困4.0的906萬人，代表包括領取勞工紓困貸款、家庭防疫補貼等民眾均可受惠，且今天與會者對此方案有共識。

據悉，對於振興券具體實施細節，例如是否確定把領過紓困4.0的906萬人都納入免支付1千元適用範圍，行政院下周一將再邀民進黨團全體立委會商。

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

ET快訊
快訊／父親出殯前大鬧靈堂　汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍
「8大瘦身減脂食材」曝光　睡前吃也不怕胖
霍尊約砲醜聞丟2節目　本人首現身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

胡杏兒發文挺尪…提「在中國工作」被指港獨！　陸網洗版逼表態

幕後／蘇揆堅持拿錢換券　下周一拍板「906萬人可否免費領」

立陶宛允許台灣設辦事處　共機連2天擾台！今派7架

陳時中稱3+11非破口　趙少康：世上有這麼厚臉皮的人？

陳時中冷回九把刀岳母猝逝　她喊話蔡英文：別讓601人死得不明白

江啟臣推動「兩岸前途國是論壇」　跨黨派、跨世代對話

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

「參與什麼啦！」　王世堅被政院一句話氣炸：人民才是主人

陳時中堅稱「3+11」非防疫破口　柯文哲批：不需要否認錯誤

蔡英文接見澳洲駐台代表露珍怡　盼儘早開啟ECA談判

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

屏東孕婦「離奇逆向」撞對向車 夾腿護2歲孩...當場破水胎兒不保

新莊垃圾車遭人丟棄「女嬰屍體」　被清潔隊員發現...臍帶還連胎盤

成大碩士男疑為撿手機跌曾文水庫 21hrs後尋獲遺體！爸哭：我們回家了

胡杏兒發文挺尪…提「在中國工作」被指港獨！　陸網洗版逼表態

幕後／蘇揆堅持拿錢換券　下周一拍板「906萬人可否免費領」

立陶宛允許台灣設辦事處　共機連2天擾台！今派7架

陳時中稱3+11非破口　趙少康：世上有這麼厚臉皮的人？

陳時中冷回九把刀岳母猝逝　她喊話蔡英文：別讓601人死得不明白

江啟臣推動「兩岸前途國是論壇」　跨黨派、跨世代對話

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

「參與什麼啦！」　王世堅被政院一句話氣炸：人民才是主人

陳時中堅稱「3+11」非防疫破口　柯文哲批：不需要否認錯誤

蔡英文接見澳洲駐台代表露珍怡　盼儘早開啟ECA談判

接任T1職籃會長　錢薇娟：做聯盟的監督者與創造者

胡杏兒發文挺尪…提「在中國工作」被指港獨！　陸網洗版逼表態

統一獅爭冠非勝不可　猛威爾休1天先發對戰桃猿黃子鵬

食材與餐盤用具都飯店直送到府　北投老爺私廚服務「雙北限定」

又被已讀不回！曖昧期「4種訊息」是地雷　傳給對方瞬間冷掉　

雷霆澳洲全能高控衛出師不利　吉迪夏聯腳傷持續缺陣

甜劇《原來我很愛你》出現驚悚畫面！女主角抱閨蜜「真相」網怕爆

侯佩岑襯衫開扣洩白皙北半球！　「胸前有亮點」罕見解放火辣身材

幕後／蘇揆堅持拿錢換券　下周一拍板「906萬人可否免費領」

許藍方喊「脫下來我可以幫…」超狂撩男畫面流出！人夫羞爆

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

政治熱門新聞

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

陳時中冷回九把刀岳母猝逝　她喊話蔡英文

新北最新足跡公布　7-ELEVEN、萊爾富、家樂福、水果店

幕後／蘇揆堅持拿錢換券　周一拍板「906萬人可否免費領」

王世堅被政院一句話氣炸：人民才是主人

柯文哲批陳時中：不需要否認錯誤

陳時中稱3+11非破口　他：世上有這麼厚臉皮的人？

快訊／北市+3確診！分佈文山、大同、信義

快訊／蘇貞昌會黨團　5倍券「免付1千」可望擴大至900萬人

政院定調5倍券、免費領取對象擴大　下週與民進黨團說明

新北爆社區感染！最新足跡：全家、家樂福、羽球館、剉冰店

立陶宛允許台灣設辦事處　7架共機擾台

「中共出題朱立倫、江啟臣乖乖作答」　民進黨諷：遇壓力就軟腳

鼓勵青年就業　行政院祭獎金最高領3萬元

更多熱門

相關新聞

不滿五倍券！　藍青年踢館行政院：蔡英文13年前反對消費券

不滿五倍券！　藍青年踢館行政院：蔡英文13年前反對消費券

國民黨青年軍團田方倫、張煥霖、楊植斗，今（12日）到行政院遞交陳情書，抗議蔡政府不願傾聽民意強推五倍券，並高喊「紓困發現金，救急也救窮」的口號，認為讓人民領到現金，才能真正給予民眾實質幫助。

政院定調5倍券、免費領取對象擴大　下週與民進黨團說明

政院定調5倍券、免費領取對象擴大　下週與民進黨團說明

五倍券最快10月上路　蘇對疫情控制有信心

五倍券最快10月上路　蘇對疫情控制有信心

快訊／蘇貞昌會黨團　5倍券「免付1千」可望擴大至900萬人

快訊／蘇貞昌會黨團　5倍券「免付1千」可望擴大至900萬人

這三件事現金做不到　政院堅持發振興券

這三件事現金做不到　政院堅持發振興券

關鍵字：

蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

男女凌晨為何同房？　許藍方昔「淡定回答」全場傻眼

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

停車見毛情侶「辦事ing」網羞爆

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

威力彩前年8／12就開出過頭獎

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

即／恐怖運將捅頸　醉客倒臥血泊險死

2歲幼女「卡起重機輪下」慘死！孕媽光腳狂奔求救

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面