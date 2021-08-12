　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「參與什麼啦！」　王世堅被政院一句話氣炸：人民才是主人

▲▼王世堅批評五倍券。（圖／翻攝自YouTube／新聞大白話）

▲王世堅批評蘇貞昌先斬後奏。（圖／翻攝自YouTube／新聞大白話，下同）

記者黃巈禾／台北報導

對於外界主張發現金，或不要用1000元換五倍券，行政院長蘇貞昌12日邀集民進黨立法院黨團討論，而行政院發言人羅秉成則表示，民眾出1000元出來會有參與感。對此，民進黨台北市議員王世堅在節目上砲轟，「參與什麼啦！」日常開銷都是參與社會，且蘇貞昌為了發行五倍券改口可繳學費、罰單，「那你印這個券幹什麼」。

王世堅12日在政論節目《新聞大白話》表示，蘇貞昌強勢、霸道，經常先斬後奏，把立法院當成行政院的立法局，應該先跟立委溝通，定案才說要跟黨團溝通，這不叫溝通，而是告知，「你來告知我，那我再講什麼有什麼用呢？有什麼意見讓你參考而已，你愛聽不聽的，而且以他的性格，你發表不同意見，他把你記上一筆啊！他的本子很大一本，被他記上一筆以後，一輩子大家沒完沒了」。

對於民眾出1000元才有參與感的說法，王世堅指出，每天食衣住行育樂不是參與社會？日常生活開銷不是參與社會？不也是振興經濟的一環嗎？生活開銷已構成國內的經濟，現在行政院說五倍券可以繳學費，但學費是振興經濟嗎？為了發行五倍券，一再妥協，改口可用五倍券繳罰單和稅金，「那你印這個券幹什麼？」照行政院原始定義，繳學費、罰單、稅金等都不是振興經濟。

王世堅還說，行政院應收回民眾出1000元才有參與感這句話，「參與什麼啦！我們每天的生活就是參與這個社會，我們活在這個世界上，我們每一天的生活費用、開銷，我們所有食衣住行育樂，拜託！2300萬人才是台灣的主流，才是台灣的價值耶！我們才是主人耶！人民是主人，你…行政院決策，你不過是管理人！他要搞清楚這一點」。

▲▼王世堅批評五倍券。（圖／翻攝自YouTube／新聞大白話）

其他人也看了這些新聞...

振興五倍券最快10月上路　蘇貞昌：對疫情控制有信心
五倍券「免付1千」可望擴至900萬人　蘇貞昌會立院黨團商議
羅秉成：去年三倍券大成功　蔡英文支持並肯定五倍券政策

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

ET快訊
勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：幫大家減負擔
威力彩前年8／12就開出過頭獎！「當期頭獎號碼」曝　一注獨得
永和社區5確診！10酒店妹進出　他驚曝「與人連結」隱形傳播鏈
妻廁所「拉出女嬰」裝袋扔垃圾車　20年夫曝：我的錯！玩笑成真
霍尊一晚3次「約砲吃壯陽藥」9年女友揭發　超慘下場曝光！
快訊／威力彩15億獎號來了　全台彩迷搶對獎
三寶台中迷路「導航叫我左轉」　29歲騎士遭撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

「參與什麼啦！」　王世堅被政院一句話氣炸：人民才是主人

陳時中堅稱「3+11」非防疫破口　柯文哲批：不需要否認錯誤

蔡英文接見澳洲駐台代表露珍怡　盼儘早開啟ECA談判

藍營自爆有「網路機器人大軍」　綠營揭製造「虛幻流量」盲點

陳時中堅稱3+11非防疫破口　民眾黨批「不演了」：出事落跑衝第一

法國巡防艦停彰化外海　海巡署先證實後改口定調：未接獲通報

不滿五倍券！　藍青年踢館行政院：蔡英文13年前反對消費券

與美國駐日代辦商討美日台合作　謝長廷轉交蔡英文致贈茶具禮盒

「知道大家希望快點打到疫苗」　蔡英文：盯緊進度繼續催貨

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

只顧玩手機！被女友剪刀腳夾擊　下秒對臉放臭屁...她：我等很久

林昀儒對戰世桌賽評「招牌蛇球」　讓7分仍獲勝！他讚：未來奧運冠軍

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

父離世一家5口回家奔喪遇火劫　3寶媽恢復心跳老公、2子女身亡

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

醫師人夫認外遇2個月！偕夫人發聲　許藍方再打臉「沒跟康先生去摩鐵」

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

「參與什麼啦！」　王世堅被政院一句話氣炸：人民才是主人

陳時中堅稱「3+11」非防疫破口　柯文哲批：不需要否認錯誤

蔡英文接見澳洲駐台代表露珍怡　盼儘早開啟ECA談判

藍營自爆有「網路機器人大軍」　綠營揭製造「虛幻流量」盲點

陳時中堅稱3+11非防疫破口　民眾黨批「不演了」：出事落跑衝第一

法國巡防艦停彰化外海　海巡署先證實後改口定調：未接獲通報

不滿五倍券！　藍青年踢館行政院：蔡英文13年前反對消費券

與美國駐日代辦商討美日台合作　謝長廷轉交蔡英文致贈茶具禮盒

「知道大家希望快點打到疫苗」　蔡英文：盯緊進度繼續催貨

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌會黨團　5倍券「免付1千」可望擴大至900萬人

新北爆社區感染！最新足跡：全家、家樂福、羽球館、剉冰店

新北最新足跡公布　7-ELEVEN、萊爾富、家樂福、水果店

政院定調5倍券、免費領取對象擴大　下週與民進黨團說明

快訊／北市+3確診！分佈文山、大同、信義

快訊／「麟洋配」悠遊卡美感挨轟　緊急更換「灰白」新卡面

61位綠委誰要打高端？　王鴻薇：僅「這些人」公開登記

鼓勵青年就業　行政院祭獎金最高領3萬元

快訊／不只新光三越A8、遠百信義A13！　北市2確診曾到微風松高

美國議員稱「再援台400萬疫苗」　外交部向美方查證結果出爐

倒江氛圍漸濃？　顏寬恒台中勘災竟是找陳玉珍幫發公文

穿軍服下跪少校下場曝光　記大過14萬飛了

LIVE／新北＋1「永和社區大樓231人隔離」　侯友宜最新說明

2確診者父親節「逛信義3家百貨」　北市緊急匡列31人⋯PCR結果出爐

更多熱門

相關新聞

不滿五倍券！　藍青年踢館行政院：蔡英文13年前反對消費券

不滿五倍券！　藍青年踢館行政院：蔡英文13年前反對消費券

國民黨青年軍團田方倫、張煥霖、楊植斗，今（12日）到行政院遞交陳情書，抗議蔡政府不願傾聽民意強推五倍券，並高喊「紓困發現金，救急也救窮」的口號，認為讓人民領到現金，才能真正給予民眾實質幫助。

發現金或五倍券？　消基會展開五天線上民調

發現金或五倍券？　消基會展開五天線上民調

行政院指內部民調逾6成支持五倍券　賴士葆：大內宣用的民調？

行政院指內部民調逾6成支持五倍券　賴士葆：大內宣用的民調？

六都宣布跟進振興券加碼　民進黨：國民黨不要再為反而反

六都宣布跟進振興券加碼　民進黨：國民黨不要再為反而反

五倍券最快10月上路　蘇對疫情控制有信心

五倍券最快10月上路　蘇對疫情控制有信心

關鍵字：

王世堅五倍券

讀者迴響

熱門新聞

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

王品收掉沐越！全台門店營業到8/31

認了與許藍方「上摩鐵至少3次」

確診者離開4分鐘後坐同張椅子！2大學生還是染疫

「康鈞尉夫妻長相PR多少」鄉民見2字跪了！

人夫煽情求愛許藍方「我努力嘗試跟你連結」

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

快訊／蘇貞昌會黨團　5倍券「免付1千」可望擴大至900萬人

奧運選手村成約砲村　天天約妹過夜

5生肖、4星座中15億機率高！威力彩今晚開獎　最旺方位、時辰一次看

九把刀岳母打疫苗4天過世！醫聽症狀一致判斷

邵雨薇剪掉及胸長髮！

醫美正宮超仙美照曝！怒斥許藍方說謊

快訊／醫師夫妻發聲打臉許藍方！

更多

最夯影音

更多
騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！
趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

只顧玩手機！被女友剪刀腳夾擊　下秒對臉放臭屁...她：我等很久

只顧玩手機！被女友剪刀腳夾擊　下秒對臉放臭屁...她：我等很久

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面