「參與什麼啦！」　王世堅被政院一句話氣炸：人民才是主人

▲王世堅批評蘇貞昌先斬後奏。（圖／翻攝自YouTube／新聞大白話，下同）



記者黃巈禾／台北報導

對於外界主張發現金，或不要用1000元換五倍券，行政院長蘇貞昌12日邀集民進黨立法院黨團討論，而行政院發言人羅秉成則表示，民眾出1000元出來會有參與感。對此，民進黨台北市議員王世堅在節目上砲轟，「參與什麼啦！」日常開銷都是參與社會，且蘇貞昌為了發行五倍券改口可繳學費、罰單，「那你印這個券幹什麼」。

王世堅12日在政論節目《新聞大白話》表示，蘇貞昌強勢、霸道，經常先斬後奏，把立法院當成行政院的立法局，應該先跟立委溝通，定案才說要跟黨團溝通，這不叫溝通，而是告知，「你來告知我，那我再講什麼有什麼用呢？有什麼意見讓你參考而已，你愛聽不聽的，而且以他的性格，你發表不同意見，他把你記上一筆啊！他的本子很大一本，被他記上一筆以後，一輩子大家沒完沒了」。

對於民眾出1000元才有參與感的說法，王世堅指出，每天食衣住行育樂不是參與社會？日常生活開銷不是參與社會？不也是振興經濟的一環嗎？生活開銷已構成國內的經濟，現在行政院說五倍券可以繳學費，但學費是振興經濟嗎？為了發行五倍券，一再妥協，改口可用五倍券繳罰單和稅金，「那你印這個券幹什麼？」照行政院原始定義，繳學費、罰單、稅金等都不是振興經濟。

王世堅還說，行政院應收回民眾出1000元才有參與感這句話，「參與什麼啦！我們每天的生活就是參與這個社會，我們活在這個世界上，我們每一天的生活費用、開銷，我們所有食衣住行育樂，拜託！2300萬人才是台灣的主流，才是台灣的價值耶！我們才是主人耶！人民是主人，你…行政院決策，你不過是管理人！他要搞清楚這一點」。

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