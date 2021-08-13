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行政院堅持發行五倍券　「4大理由」不普發現金

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲2020發放的三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

記者葉國吏／綜合報導　

行政院為了振興經濟，打算發行5倍券，不過外界對於普發現金的呼聲比較高，對此行政院發言人羅秉成列出4大理由，說明行政院堅持要發振興券的原因。

行政院發言人羅秉成12日表示，現今社會上確實有發現金的聲音，不過他認為振興主要是為了振興經濟「必須好領、好用、好刺激」，同時他也列出4個發放振興券的好處，強調只有五倍券才能達到加成效果。

▲行政院日前公布將推行5倍券，預計最快可在10月發放，而各地方縣市政府也對此祭出加碼優惠。（圖／記者周宸亘攝）

一、限期消費：
羅秉成指出，現金沒有期限，給你5000元你要什麼時候用沒人知道，振興券則是要在短期內刺激內需市場。「有沒有限期這個事情是最大的不同」。

二、循環使用：
羅秉成指出，現金的替代性消費非常嚴重，可能被用來繳稅、還錢、繳罰款，對振興經濟沒有幫助。振興券除了不能還款、繳稅外，消費上就跟現金沒什麼兩樣。

三、可以加碼：
羅秉成指出，商家想吸引振興券消費就會加碼給折扣，像是高雄加碼六倍券，爭取大家來高雄消費。振興券可以捲動地方政府、業者加碼，整個經濟效應才會擴大。

四、擴大參與：
羅秉成指出，振興券是全民參與式的經濟，我也貢獻1000元，來幫助國內市場，在消費心理上，不會想要浪費1000塊，讓全民共同參與，可以一起幫助刺激國內經濟。

 

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