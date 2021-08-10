三星李在鎔假釋「是特權」？法務部長親上火線說明...青瓦台惦惦

▲李在鎔13日將從獄中獲得假釋，不過恐怕將面臨5年就業限制。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

三星電子副會長李在鎔因涉前總統朴槿惠「閨蜜門」，今年1月法院更審時被判刑2年6個月徒刑而遭當庭羈押，沒想到才經過短短207天，南韓法務部便因國際情勢與經濟上的考量，批准在光復節（8月15日）前假釋出獄。面對外界質疑「特權假釋」，法務部長朴範界（박범계）做出一番解釋，而青瓦台則保持沉默。

根據《韓聯社》報導，李在鎔予以13日獲得假釋出獄的消息一出後，做為執政黨的共同民主黨遭到黨內外與各界砲轟，外界普遍認為南韓難以扭轉「財閥治國」的形象，甚至認為因全球晶片短缺、半導體市場上與台積電（TSMC）的激烈競爭考量下才決定假釋李在鎔。針對此番「特權風暴」，身為假釋審查委員之一的朴範界不得不出面解釋。

朴範界10日針對記者提問在現場進行回覆，「此次的假釋並非專為李在鎔一人的假釋，乃是依據假釋條件與程序進行，李在鎔並無法成為特例。只要服役率超過50%（即刑期服滿超過一半），便可納入假釋預備審查對象名單。」

朴範界解釋，「李在鎔的服役率為60%，只要受刑者服役率超過60%，若沒有特別的注意事項，則將大幅擴大其假釋審查機會。」

不過依據南韓刑法《特定經濟犯罪加重處罰法》第14條規定，若犯罪所得超過5億韓元，則從刑期結束、或停止執行日起的5年以內將限制其就業，因此李在假釋出獄後恐會面臨限制就業5年。對於是否為李在鎔開特例解除就業限制，朴範界表示目前仍未進行考量。

而對於法務部同意假釋李在鎔，青瓦台核心關係人士則保持沉默態度，表示「對於此事並無特定立場。」

►三星少主李在鎔獲假釋 13日恢復自由身

►傳三星李在鎔可望8月中出獄？「特赦、假釋」2途徑可能性曝光

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast