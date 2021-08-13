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許藍方喊「脫下來我可以幫…」超狂撩男畫面流出！人夫羞爆

▲▼藝名「Gracie」。（圖／翻攝自Facebook／許藍方博士 Dr. Gracie）

▲許藍方過去曾以藝名「Gracie」在各大節目談論性話題。（圖／翻攝自Facebook／許藍方博士 Dr. Gracie）

記者閔文昱／綜合報導

性事專家許藍方有著「最美博士」的封號，如今卻爆出劈腿人夫，遭到正宮提告，不倫戀情掀起爭議與批評，過去她說話風格也再成關注焦點。早期她曾以藝名Gracie上了許多節目，大談有關性的話題，甚至曾公開調戲主持人，表示可以「現場觸診」，令不少人看傻了眼。

據了解，許藍方曾在2019年參加綜藝節目《國光幫幫忙之大哥是對的》的「男人說謊 對象千萬別是她」單元，談論有關男性的睪丸癌，表示男生可以在洗澡時觸摸睪丸，「在蛋蛋的邊緣看有沒有突出的東西，如果有的話通常不太會痛，這好發於15到44歲，一旦發生，這癌症都是很嚴重的癌症，就是所謂的睪丸癌。」

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▲許藍方表示可以幫阿翔觸診，製造不錯效果。（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙之大哥是對的）

▲許藍方表示可以幫阿翔觸診，製造不錯效果。（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙之大哥是對的）

接著現場藝人開始互相起鬨，主持人孫鵬、庹宗康紛紛要求請當時36歲的阿翔「自摸」、「脫褲子」，而阿翔則尷尬回應「現在嗎...我不能回去洗澡再摸嗎？」結果許藍方突然跟著附和，「對啊，如果他脫得下來，我可以幫，就是…我有帶手套。」讓阿翔嚇得瞬間站起，直呼「真的假的啦？這樣很奇怪吧？」

另外，許藍方也在節目中指出，自己以前覺得心靈、精神上的戀愛就好，直到進入研究所後才發現，性非常重要，「它會在我們生裡、心理，還有未來疾病任何方面，都有很好的結果。」同時還強調，「交友應該單純一點，不然就會有其他疾病。」

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