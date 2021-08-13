人妻揪夫出軌跟拍百照提告慘敗　法官：曖昧屬人格自由

▲高雄一名人妻發現老公和前女友重修舊好，2人舉止親密、一同出遊，拍下上百張照片，怒向前女友求償50萬。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

高雄一名李姓人妻和鍾姓老公自2016年結婚後，婚姻美滿，育有2名子女，原應人人稱羨的家庭生活，卻因為李妻發現老公和賴姓前女友重修舊好而生變。李妻跟監後發現，短短2個月內2人多次一起出遊、逛街、慶祝生日，拍下上百張照片的李妻認為賴女已嚴重侵害其配偶權，怒對賴女求償50萬元。不過高雄簡易庭審理後，卻判賴女無罪。

李姓人妻2016年和老公結婚後，2人感情甚佳，還育有2名子女，不過這一切美好的生活，卻在鍾男和賴姓前女友越走越近，甚至重修舊好而幻滅，李妻更控訴賴女曾在2人吵架時，打電話慫恿鍾男和她離婚。

李姓人妻跟監2人2個月餘，發現2人在短短2個月內多次一同出遊，鍾男還和賴女一起回賴女姊夫家陪姊夫的子女玩耍，更上演溫馨接送，一起去慶祝生日，享受生日大餐；而最讓李妻崩潰的是，拍下2人上百張一起出遊的照片後，還發現老公和賴女於公開場合牽手、賴女在機車後座環抱老公的照片，2人甚至還前往摩鐵慶祝跨年，認為自己多年來為家庭奉獻犧牲，付出自己的生活品質，只為給鍾男一個溫暖的家庭，卻因為賴女介入而導致2人最終離婚，怒對賴女求償50萬元。

庭審時，賴女向法官指出，她和鍾男僅為社會通念一般男女之交往行為，並無侵害李妻的配偶權，且因為李妻娘家和其姊夫家從事同一行業，讓鍾男和姊夫在工作上結識後進而成為好友，2家也常一起出遊，因此鍾男頻繁進出賴女姊夫家，顯然符合常情。

賴女主張，自己和姊夫為親屬關係，因此偶爾會出席家庭聚會，亦屬合理，僅因幾次時間或交通上的方便，和鍾男一起前往聚會地點或返家，竟然被李妻拍下後部分擷取，而大作文章，明知現場並非僅有她和鍾男2人，卻刻意拉近鏡頭，營造只有2人的畫面。

高雄簡易庭審酌李妻提出的相關照片後發現，李妻主張鍾男和賴女曾在公共場合牽手，或在機車上環抱等親密舉動，法官指出，在李妻提供的上百張照片中，僅有一張在賴女姊夫家被拍到牽手的照片，若鍾男和賴女真有不當交往行為，豈會多次在共同親戚家，舉止親密，顯然不符常理；此外，李妻主張2人曾一起摩鐵跨年，也僅拍到2人各自騎車停放在摩鐵前馬路的照片，沒有拍到2人一起進出摩鐵的畫面，與李妻主張2人曾一起前往摩鐵過夜，顯然不符事實，認為鍾男和賴女2人並無逾越異性間正常交往範圍。

法官指出，依社會通念，男女締結婚姻關係後，其與異性的社交行為難免受到限制，而侵害配偶權之行為，不以通姦為限，但仍限縮在單獨與異性過夜、深夜共處一室、裸湯共浴、有親密接吻擁抱等行為，且男女間合理往來關係，往往具有高度道德色彩，常因時空而異，無客觀標準，但也不因事事以配偶權為由加以限制，甚至凌駕個人人格自主，讓婚姻關係成為人格上的枷鎖與監牢。

法官認為，李妻所舉的證據中並無法明確指出鍾男和賴女，卻有違背一般異性之交往行為，若一般男女僅有曖昧內容通訊、密集電話聯絡等行為，仍屬個人人格自由，不受約制之範疇，換言之，每個人並不因結婚就放棄交友、言論等人格自由，判李妻敗訴，全案仍可上訴。

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