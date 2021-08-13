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高調認外遇許藍方！他不解「根本沒好處」　網揭驚人內幕：贏爛

▲▼許藍方(右)陷小三醜聞，正宮(左)以法律捍衛配偶權利。（圖／右圖翻攝許藍方臉書、左圖突發中心翻攝）

▲許藍方（右）否認不倫，但正宮（左）表示手上握有證據。（圖／右圖翻攝許藍方臉書、左圖突發中心翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

「最美博士」許藍方遭爆和已婚康姓醫師發生不倫戀，雖然她隨即反駁該項指控，卻遭康醫師夫妻聯合打臉，康男也坦承去年9月到11月與許女外遇，至少3次上摩鐵開房。一名網友表示，第一次看到外遇還這麼高調的，看不懂這是在演哪一齣。其中，有網友表示，「夫妻想賺一筆吧！」

康男11日在臉書發聲道歉，坦承和許藍方去年9月底至11月間發生外遇行為，也向老婆承認與許藍方發生婚外情，也向老婆坦承有刷卡紀錄、發票等物，他表示自己已深刻反省，未來將一切以家庭為重，並尊重太太所有的決定，「我要向家人說聲抱歉，對不起，我錯了，讓你們失望了」。

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原PO看完聲明後在PTT發文，「超詭異的發展，長這麼大沒聽過這種事」，正常人遇到這種事情都是低調再低調，不然就是否認到底，第一次看到有人這麼高調，「高調有啥好處？女方毀了，男方不也毀了，看不懂耶」。

對此，網友們表示，「水很深，不要問」、「想也知道是正宮逼他承認，這種很簡單的事」、「我也第一次看到有人這麼承認外遇，像是奧運拿金牌一樣，迫不及待要跟大家分享」、「男根本沒差，偷吃到許，朋友聚會還會羨慕你呢」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友猜測，高調坦承外遇的原因。（圖／翻攝自PTT）

也有人指出，「就像館長講的，男方有得吃又有得拿，然後輿論都在檢討小三，對男生無關痛癢」、「先求償拿一筆，之後再看要不要離婚」、「看起來根本是那倆夫妻想要把許毀掉」、「爽完再跟老婆分民事賠償，贏爛」、「現在就是正宮原諒老公，但要搞死小三，老公名聲對正宮來講不重要，反倒是越臭正宮越能打可憐牌」、「原諒老公搞死小三，才是多數正宮心聲」。

館長陳之漢日前在直播中也提到，「從來沒看過外遇的男人，一直拼命證明自己有外遇」，認為康鈞尉根本是「吃到甜頭」，不僅一人享受兩種快樂，現在太太要告人，男生還要幫忙太太求償300萬，「你們夫妻倆真會算！」懷疑康鈞尉想靠這一次的風波來賺錢。

▼康鈞尉道歉。（圖／翻攝自Facebook／康鈞尉）

▲康鈞尉道歉。（圖／翻攝自Facebook／許藍方、康鈞尉）

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