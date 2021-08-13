　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

康鈞尉有開房發票！旅館員工現身「非常怪」：這種客人不會留證據

▲許藍方聲明。（圖／翻攝自Facebook／許藍方、康鈞尉）

▲許藍方陷入和已婚康姓醫師不倫戀風波中。（圖／翻攝自Facebook／許藍方、康鈞尉）

網搜小組／鄺郁庭報導

「最美博士」許藍方日前遭爆和已婚康姓醫師不倫戀，儘管她反駁該項指控，康醫師夫妻卻聯合打臉，康男還坦承，去年9月到11月與許女外遇，至少3次上摩鐵開房，甚至有刷卡紀錄、發票等物。就有旅館員工在PTT的Gossiping回文，直言這種客人通常不會刷卡，更不會帶走發票，認為康男有證據超奇怪。

這位網友看到已婚康醫師坦承「有刷卡紀錄、發票等物」之後，忍不住回文，「其實這是非常奇怪的事情，通常我遇到這種客人，（這種客人）大概不會刷卡，發票通常留在房間不會帶走」，認為康男這種把「電子+紙本」證據都留下的狀況，說是在偷吃很令人驚訝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

偷情,開房間,汽車旅館,做愛（圖／記者李鍾泉攝）

▲旅館員工表示，通常這種客人上摩鐵不會刷卡，更不可能留發票。（示意圖／資料照）

這位網友也在留言處透露，自己在旅館服務，「有的連實名制都不敢，問我要不要掃，我當然說要啊，接著（客人）就倒車離開。」看到旅館員工的說法，就有人也質疑「紀錄+發票只能證明康有去，無法證明許吧？」原PO則回「對啊，所以男方承認偷吃，然後又留下證據，這說法就很奇怪。」

貼文一出，吸引其他人熱議，「我沒偷吃也不會刷卡付旅館錢」、「那麼積極提供自己搞外遇的證據，男方真的怪怪的」、「正常人偷吃不可能刷卡還留發票吧」、「偷吃還用信用卡，不是傻了就是別有所圖」、「真的……第一次聽到偷吃還刷卡。」

還有網友點出另一個疑點，「對發票沒問題，問題是去年的發票留到現在」、「對耶！一般人發票對獎完就丟了」、「開獎那麼久的發票還在留，這一定有打算」、「留著藏好搞不好有別的用途可以臨機應變，丟了就什麼都沒有了。」

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
快訊／大雷雨轟北北基桃！　16縣市大雨特報
快訊／增4例本土「分布2縣市」　新北罕見0確診
快訊／今新增4本土！　境外移入大增14例
LIVE／已約好BNT交貨時程 　陳時中最新說明
綠委聯手反對「1千換5千」！他解讀蔡英文2態度：給蘇貞昌最後
明天七夕！「4星座」桃花運旺　有機會遇見真愛
「紅牌重雞」上國道逆向狂飆！　見車縫就鑽千人笑：快開單啦
麻古、CoCo買1送1！手搖飲「七夕限定優惠」懶人包
快訊／西南風加熱對流夾擊　13縣市大雨特報
康鈞尉有開房發票！旅館員工現身「非常怪」：這種客人不會留證據

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨轟北北基桃！16縣市大雨特報

快訊／增4例本土「台北、高雄各2例」　3人居隔後驗出陽性

限量版只送不賣！金門「東奧in口罩」要來了　廠商曝可能取得方式

快訊／境外移入大增14例！今新增4本土、另增2死亡

綠委聯手反對「1千換5千」！他解讀蔡英文2態度：給蘇貞昌的最後通牒

台大系統成立6年「3.3萬人次跨校選課」　今年再推雙主修

6大月老廟網熱議拜過有感　台中「神隊友」拜完一個月脫單驚呼「神靈」

小5起呵護病母　科大生獲全國孝行獎！母淚擁：沒他我成街頭瘋女

明天七夕！「4星座」桃花運旺　月老加持有機會遇見真愛

月子中心員工肺結核！「26名嬰遭匡列」投藥9個月　業者6點聲明

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

快訊／大雷雨轟北北基桃！16縣市大雨特報

快訊／增4例本土「台北、高雄各2例」　3人居隔後驗出陽性

限量版只送不賣！金門「東奧in口罩」要來了　廠商曝可能取得方式

快訊／境外移入大增14例！今新增4本土、另增2死亡

綠委聯手反對「1千換5千」！他解讀蔡英文2態度：給蘇貞昌的最後通牒

台大系統成立6年「3.3萬人次跨校選課」　今年再推雙主修

6大月老廟網熱議拜過有感　台中「神隊友」拜完一個月脫單驚呼「神靈」

小5起呵護病母　科大生獲全國孝行獎！母淚擁：沒他我成街頭瘋女

明天七夕！「4星座」桃花運旺　月老加持有機會遇見真愛

月子中心員工肺結核！「26名嬰遭匡列」投藥9個月　業者6點聲明

「真人版三井壽」加盟新北國王　楊興治相隔一年復出

iPhone 13售價史上最高？　研調分析報告曝2關鍵打臉

快訊／大雷雨轟北北基桃！16縣市大雨特報

快訊／增4例本土「台北、高雄各2例」　3人居隔後驗出陽性

檢察官半夜接「鬼來電」女聲啜泣　氣質女師人間蒸發20年僅留血證

驚覺尿布每天自動折好！媽調監視器解惑　揪出「自律神犬」驚呆

限量版只送不賣！金門「東奧in口罩」要來了　廠商曝可能取得方式

Honda NSX Type S「608匹」限量亮相　北美報價471.9萬元起

快訊／境外移入大增14例！今新增4本土、另增2死亡

為粉絲剪眉上短瀏海！ 謝金燕「來不及後悔」一看成果：還真呆

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

生活熱門新聞

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

郭婞淳爆「東奧尬見生理反應」！還瞞教練上場

越常做愛乳頭越黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

國家警報又響了！大雷雨轟這縣市

2圖看疫苗到貨！38歲以下有望打AZ

「康鈞尉夫妻長相PR多少」鄉民見2字跪了！

國高中改9：30上課！網譙爆「乾脆在家視訊」

6、7月電費暴增！　2招檢查台電是否算錯了

康鈞尉有開房發票！旅館員工現身抓疑點

「全台最大廢墟」剷平照片曝光

網傳員工染疫就開除　館長曝原因

更多熱門

相關新聞

不倫風波「暫退演藝圈」　許藍方經紀人：不想模糊焦點

不倫風波「暫退演藝圈」　許藍方經紀人：不想模糊焦點

性學博士許藍方爆不倫風波，遭正宮提告，新聞爆出後她先後發出3次聲明自清，卻依舊無法平息事件，原本每週五固定更新的YT頻道《Dr.She》，不僅沒更新，就連她每集固定在《11點熱炒店》當來賓，昨錄影也不見她身影。對此經紀人表示：「因不想模糊焦點，所以這週錄影沒有安排上節目。」並強調「節目並沒有停掉」。

買房2友人開吵「透天vs大樓」　網也爆論戰

買房2友人開吵「透天vs大樓」　網也爆論戰

高調認外遇許藍方！網揭驚人內幕：贏爛

高調認外遇許藍方！網揭驚人內幕：贏爛

怕直立洗衣機不好用！過來人曝2點贏滾筒

怕直立洗衣機不好用！過來人曝2點贏滾筒

五倍券不普發現金！PTT打臉4理由「各位韭菜阿~」

五倍券不普發現金！PTT打臉4理由「各位韭菜阿~」

關鍵字：

康鈞尉許藍方不倫戀偷吃旅館摩鐵發票刷卡證據PTT

讀者迴響

熱門新聞

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

郭婞淳爆「東奧尬見生理反應」！還瞞教練上場

越常做愛乳頭越黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面