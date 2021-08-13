康鈞尉有開房發票！旅館員工現身「非常怪」：這種客人不會留證據

▲許藍方陷入和已婚康姓醫師不倫戀風波中。（圖／翻攝自Facebook／許藍方、康鈞尉）

網搜小組／鄺郁庭報導

「最美博士」許藍方日前遭爆和已婚康姓醫師不倫戀，儘管她反駁該項指控，康醫師夫妻卻聯合打臉，康男還坦承，去年9月到11月與許女外遇，至少3次上摩鐵開房，甚至有刷卡紀錄、發票等物。就有旅館員工在PTT的Gossiping回文，直言這種客人通常不會刷卡，更不會帶走發票，認為康男有證據超奇怪。

這位網友看到已婚康醫師坦承「有刷卡紀錄、發票等物」之後，忍不住回文，「其實這是非常奇怪的事情，通常我遇到這種客人，（這種客人）大概不會刷卡，發票通常留在房間不會帶走」，認為康男這種把「電子+紙本」證據都留下的狀況，說是在偷吃很令人驚訝。

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▲旅館員工表示，通常這種客人上摩鐵不會刷卡，更不可能留發票。（示意圖／資料照）

這位網友也在留言處透露，自己在旅館服務，「有的連實名制都不敢，問我要不要掃，我當然說要啊，接著（客人）就倒車離開。」看到旅館員工的說法，就有人也質疑「紀錄+發票只能證明康有去，無法證明許吧？」原PO則回「對啊，所以男方承認偷吃，然後又留下證據，這說法就很奇怪。」

貼文一出，吸引其他人熱議，「我沒偷吃也不會刷卡付旅館錢」、「那麼積極提供自己搞外遇的證據，男方真的怪怪的」、「正常人偷吃不可能刷卡還留發票吧」、「偷吃還用信用卡，不是傻了就是別有所圖」、「真的……第一次聽到偷吃還刷卡。」

還有網友點出另一個疑點，「對發票沒問題，問題是去年的發票留到現在」、「對耶！一般人發票對獎完就丟了」、「開獎那麼久的發票還在留，這一定有打算」、「留著藏好搞不好有別的用途可以臨機應變，丟了就什麼都沒有了。」