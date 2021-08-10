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上半年貨運成長30%！桃機新發行《飛·行》季刊　談「客增貨減」運輸趨勢

▲▼桃園機場新季刊。（圖／桃機公司提供）

▲桃機公司發行全新《飛·行》季刊於8月正式登場。（圖／桃機公司提供）

記者許維寧／台北報導

桃園國際機場今（8/10）表示，全新《飛·行》季刊於8月正式發行，內容集結桃園機場園區發展動態、營運新訊、人物特寫及公共藝術等訊息，創刊號封面故事為「第三航廈建設往前邁進」，另也公告統計桃機2021上半年的營運績效，來客數量雖受疫情衝擊，但貨運量卻大幅成長逾30%。發行紙本同時，電子書版本也在機場公司網站供各界下載。

《飛·行》季刊創刊號封面故事為「第三航廈建設往前邁進」，揭露第三航廈土建工程在疫情嚴峻期間仍按時動工，為疫情後國際航空的長期需求注入成長動能。季刊發行人董事長林國顯表示，機場公司成立十年來累積經營實力，成為機場挺過疫情、蓄積發展能量的養分；在邁入下個十年之際，持續以安全、服務、智慧三大面向，融入到旅客服務與公司經營中。

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林國顯董事長提到，《飛·行》季刊發行別具意義，不僅將紀錄桃園機場每一個重要時刻和溫馨故事，以及在故事背後一個個專注、認真的臉龐，更彙集了機場服務大聯盟為桃園機場貢獻付出的成果。

此外，《飛·行》8月創刊號也統計桃園機場2021年上半年營運績效，相較去年同期呈現「客減貨增」趨勢，客運量雖因疫情衰退，貨運量卻大幅成長了30.2%；也報導新冠肺炎疫情挑戰一年多以來，桃園機場如何善盡邊境防疫等努力。

《飛·行》季刊設計以桃園機場公司企業識別的藍、綠、黃、紅四色作為每季的主色調，民眾可至桃園機場公司網站下載閱覽，未來將每季定期出刊。

▲▼桃園機場新季刊。（圖／桃機公司提供）

▲《飛·行》季刊以簡潔清新的設計拉近與讀者的距離。（圖／桃機公司提供）
 

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