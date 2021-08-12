大溪公園相撲場挨批蚊子場　每年開放1次！檜木榫接打造無鋼釘

▲大溪公園「相撲場」功能受質疑。（圖／翻攝自呂芳金臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪居民呂芳金11日於臉書Po文指出，市府於大溪公園內，蓋了二座日式建築物，其中一座「日本相撲場」平均一年僅正式開放表演一次，其餘364天都閒置並設牌告示「為維護設施完整及遊客安全，請勿踏入」，如同家有豪華轎車，為了其完整性及自身安全，要等一年才來一次的主人使用！

呂芳金說，大溪公園內相撲場前告示牌上面寫著：「為維護設施完整及遊客安全，請勿踏入」不知高度僅24公分的相撲場，是如何影響遊客安全？是怕遊客壓壞了相撲場地板？而對於一年只用一次的相撲場，其功能性也因此受到居民的質疑！

▲2017舉辦「桃園小力士暨吉祥物相撲大賽」。（圖／ET資料照）

據指出，大溪區中正公園設立於1909年，公園內的圓型廣場相撲亭，使用台灣實心檜木，由大溪當地木工師傅以傳統「榫接」方式施作，外觀無鋼釘施工痕跡，屋頂則選用銅瓦，呈現唐式建築涼亭。中央則設置土俵，重現舊時日式「相撲場」原貌，並於2017年9月17日啟用。

市府並於2017舉辦「桃園小力士暨吉祥物相撲大賽」，由桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥、大金空調大金寶寶及相撲協會小力士帶來最可愛的「吉祥物相撲舞」，更跨海邀請日本姊妹市千葉縣千葉君、宮崎縣宮崎犬、香川縣親切的青鬼及成田市鰻成君，到大溪中正公園相撲場進行相撲戰，重現相撲場榮景。

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