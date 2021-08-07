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總動員！「全民防衛動員署」將成立　統合軍民防衞功能

▲▼ 。（圖／記者王兆麟攝）

陸軍花防部指揮官李榮華及花蓮後備指揮部指揮官張誼德等人拜會縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升全民防衛動員機制運作效能，陸軍花東防衛指揮部指揮官李榮華、花蓮縣後備指揮部指揮官張誼德6日拜會縣長徐榛蔚，說明國防部即將成立全民防衛動員署，未來強化中央部會與地方政府協調整合功能，徐榛蔚表示，期許未來地方政府機關與軍方合作順利，保障花蓮鄉親生命財產權益。

花防部指揮官李榮華首先報告「全民防衛動員署」將成立的好消息，其功能具有「行政動員」及「軍事動員」政策規劃與督導協調之責，依專業分工、專責督導方式運作，強化中央部會與地方政府協調整合功能，提升跨部會合作效能，發揮全民總力執行全民防衛動員任務。

▲陸軍花防部指揮官李榮華及花蓮後備指揮部指揮官張誼德等人拜會縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花防部指揮官李榮華（左）說明將成立「全民防衛動員署」的好消息。

徐榛蔚肯定全民防衛動員署成立之必要性，並感謝國軍駐地單位除平日加強戰備整備外，在花蓮每逢颱風、汛期協助山區鄉親進行人員疏散、或災後復建等工作，攜手打造幸福家園，樹立「軍愛民，民敬軍」的典範。徐榛蔚也鼓勵國軍將士在營進修，她說，花蓮縣政府公費培育國軍人員第二專長班，不僅保障國軍退役生涯規劃，亦可無縫接軌投入職場工作，讓軍人在退役後，能夠有一技之長，開展事業第二春，讓優質人才都能留在花蓮發展。

依全動法規範，縣府應對編管民、物力，實施調查、統計、編組，其轄內可用區分治安維護、災害搶救、工程搶修、醫療防護、災民收容及勤務支援等類型，計3萬8791人，全縣編管物力區分車、機具大客車等5類3萬2352項，固定設施計學校教室等6類3088項及重要物資計鋼材、一般機械等17類35萬9346項，可提供縣府執行災害救援、工程搶修、物資補給、避難收容及醫療機構開設等災防任務。

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