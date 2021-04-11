獨／友開iPhone天眼...19歲男失聯愛河岸　警緊抱：少年賣衝動

。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名19歲的古姓男子，向友人表達自己心情不好，隨後就失去聯絡，這個舉動嚇壞朋友，朋友趕緊透過手機定位確定位置是靠近愛河，於是向警方報警，由於愛河兩端分屬兩個派出所轄區，所以兩個派出所都趕緊派人協尋，最後在關鍵時間，把人從岸邊拉回。

▲高雄市一名古姓男子心情不佳，朋友透過「尋找」功能定位，警方協尋成功