獨／友開iPhone天眼...19歲男失聯愛河岸　警緊抱：少年賣衝動

。（圖／記者吳奕靖翻攝）
記者吳奕靖／高雄報導
高雄市一名19歲的古姓男子，向友人表達自己心情不好，隨後就失去聯絡，這個舉動嚇壞朋友，朋友趕緊透過手機定位確定位置是靠近愛河，於是向警方報警，由於愛河兩端分屬兩個派出所轄區，所以兩個派出所都趕緊派人協尋，最後在關鍵時間，把人從岸邊拉回。
▲高雄市一名古姓男子心情不佳，朋友透過「尋找」功能定位，警方協尋成功
這起案件就發生在9日晚間，古姓男子的友人向警方報案，表示古姓男子心情不好，現在失去蹤影，而自己透過IPHONE的「尋找」功能，僅能定位古姓男子可能在愛河靠近連鎖量販店週邊，這個定位資料讓友人更是擔心，因為只有大約位置，並沒有辦法精準確認，所以才趕緊請警方幫忙，沿著定位擴大找尋。 古姓男子定位橫跨兩個轄區，分別是鹽埕分局的建國四路派出所以及三民一分局的三民派出所，為了謹慎起見，高雄市110勤務指揮中心同時都下達搜尋勤務，兩個派出所都調動巡邏警力來找尋，最後鹽埕分局的建國路派出所副所長在愛河建國橋旁的岸邊發現古姓男子身影。 ▲高雄市一名古姓男子心情不佳，朋友透過「尋找」功能定位，警方協尋成功 。（圖／記者吳奕靖翻攝） 根據目擊民眾表示，警方發現古姓男子的時候，他已經非常靠近岸邊，一不小心就會掉落愛河，建國路派出所副所長眼看這個情況不對，立刻衝上前去一把將人抱著，但是古姓男子當時整個放空，單憑一個人的力量實在有限，所以現場另外一名廖姓民眾也出手協助，兩個人才把人拖了上來，化解這場危機。 而據了解這名古姓男子是因為積欠債務，才會心情想不開，不過警方得知這個情況之後，就在古姓男子帶回派出所的時候，趁機勸說「其實年輕就是本錢，一定會有翻身的機會，千萬別做傻事」。
這起案件就發生在9日晚間，古姓男子的友人向警方報案，表示古姓男子心情不好，現在失去蹤影，而自己透過IPHONE的「尋找」功能，僅能定位古姓男子可能在愛河靠近連鎖量販店週邊，這個定位資料讓友人更是擔心，因為只有大約位置，並沒有辦法精準確認，所以才趕緊請警方幫忙，沿著定位擴大找尋。
古姓男子定位橫跨兩個轄區，分別是鹽埕分局的建國四路派出所以及三民一分局的三民派出所，為了謹慎起見，高雄市110勤務指揮中心同時都下達搜尋勤務，兩個派出所都調動巡邏警力來找尋，最後鹽埕分局的建國路派出所副所長在愛河建國橋旁的岸邊發現古姓男子身影。
▲高雄市一名古姓男子心情不佳，朋友透過「尋找」功能定位，警方協尋成功 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
根據目擊民眾表示，警方發現古姓男子的時候，他已經非常靠近岸邊，一不小心就會掉落愛河，建國路派出所副所長眼看這個情況不對，立刻衝上前去一把將人抱著，但是古姓男子當時整個放空，單憑一個人的力量實在有限，所以現場另外一名廖姓民眾也出手協助，兩個人才把人拖了上來，化解這場危機。
而據了解這名古姓男子是因為積欠債務，才會心情想不開，不過警方得知這個情況之後，就在古姓男子帶回派出所的時候，趁機勸說「其實年輕就是本錢，一定會有翻身的機會，千萬別做傻事」。
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