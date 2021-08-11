台美首次海巡工作會議　AIT：國際海巡的合作是全球社群的公共材

▲圖為海巡署500噸級海巡艦基隆艦。（圖／記者張君豪翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

駐美代表處3月26日與美國在台協會（AIT）共同簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，以增進雙方海事合作。事隔約5個月，海巡署與美國海岸防衛隊（USCG）11日舉行首次海巡工作會議，討論如何改善海事的聯合應變能力，包括搜索與救援、救災、及環境議題，並探索機會以增進溝通及持續人員間的教育訓練。

除此之外，AIT也透露雙方也持續針對共同目標努力，包括保護海洋資源、減少「非法、未報告及不受規範」的漁業行為、並參與海上聯合搜救及海洋環境汙染應變活動。

「海巡工作小組將經常性召開會議，針對具有急迫性的海事執法及協助等相關議題進行協調。」AIT表示，全球社群面對許多共同的挑戰，跨越海洋及陸地邊界，海巡工作小組的成立，體現了理念相近夥伴能夠合作以克服愈趨複雜的跨國問題 。

這些議題，包括了在新冠疫情期間協助受困的郵輪旅客、應對愈趨頻繁的熱帶氣旋、或是禁止海上非法毒品的載運，國際海巡的合作是全球社群關鍵性的公共財。

AIT說，美國支持台灣對全球性關切議題的有意義參與及貢獻，包括海事安保與安全，以及建立網絡以促進海事執法資訊的交換及國際合作。自1979年簽屬《台灣關係法》以來，AIT與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO，我國駐美代表處）已就與共同利益具相關性的議題深化合作。

另外，AIT也解釋，「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」的簽署成立了工作小組，使AIT及TECRO能透過雙方指派代表機構，即USCG及台灣海巡署，透過此平台增進溝通、建立合作關係、並分享資訊。

海巡署則表示，簽署該備忘錄主要目的是提供台美雙方海巡機關溝通、合作及資訊交換平台，合作範圍包括保護海洋資源、減少非法、未報告及不受規範漁業（IUU）、海上搜救與海洋環境維護等項目，未來亦不排除任何可能的互動合作模式。基於雙方默契，未經雙方同意，合作內容不對外公開。



至於有媒體報導台美海巡首度聯合操演在花蓮外海上場一事，海巡署則澄清並非事實，近年本署為強化海域巡防能量，積極籌建各式新式艦船艇，為使新造艦船艇熟悉及應處各海域狀況，均規劃實施環島水文及航路測試與相關組合訓練。