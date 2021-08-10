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「您的花生酥掉進台灣海峽」　網笑到併軌：誠實賣家不推？

▲▼船沉。（圖／翻攝爆料）

▲《山寶貳號》擱淺後沉沒，民生物資及海鮮全部入海。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社二館》）

記者陳雕文／綜合報導

一名女子網購花生酥，沒想到事後賣家傳訊息告知，「您的花生酥掉進台灣海峽裡面了」讓她當場傻眼，半信半疑之下詢問海巡友人，沒想到是真的！而船沉的的案件也在本月6日登上各個媒體版面，女子將對話截圖PO上網，網友看到狂笑並留言，「誠實的賣家不推嗎」、「海鹽花生酥」、「站在海邊報後3碼」。

▲▼船沉。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社二館》）

▲賣家的告知文字，乍看以為是唬爛，但確有此事。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社二館》）

女子10日在臉書社團《爆廢公社二館》說，自己網購外島的花生酥，不過商品資訊卻一直顯示「待出貨」的狀態，後來賣家傳訊息表示，「抱歉剛剛同事告知，因為船在布袋擱淺，您的花生酥掉進台灣海峽裡面了。」女子傻眼提問，「有人的未出貨原因比這還荒謬嗎？」網友看了笑翻。

▲▼船沉。（圖／翻攝爆料）

▲原PO請朋友幫忙看看打撈上岸的貨物，有沒有她的花生酥，結果只找到一堆黑糖糕。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社二館》）

但女子向友人查證，發現本月5日一艘載著民生物資、宅配貨物，且往返本島與澎湖之間的貨輪「山寶貳號」在嘉義布袋外海港堤擱淺，6日船身已經沉沒，所有貨品也跟著沉入大海，中華郵政與宅配業者等已經與貨主洽談賠償事宜。

因此女子也說，「我沒有要責怪賣家啦，他真的很有心很可愛」。網友紛紛回應，「花生酥：當時…就…挺突然的」、「查了新聞，是真的耶！」、「另類的抓交替嗎？」、「花生鹹湯應該很好吃」、「賣家沒問你有沒有吃重鹹的XD」。

▼滿載從澎湖宅配到本島宅配民生物資的「山寶貳號」擱淺，隔天沉沒。（圖／海巡署提供）

▲布袋山寶貨輪擱淺 海巡迅速救援。（圖／海巡署提供）

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