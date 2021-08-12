布袋安檢所新建船體造型吸睛　暨第四岸巡隊新任隊長交接

▲▼海巡署 布袋安檢所新建動土典禮。（圖／海巡署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

海巡署中部分署第四岸巡隊新任隊長布達交接典禮於12日舉行，由海巡署中部分署副分署長林彥主持，同一天舉行布袋安檢所信件工程，縣長翁章梁、縣議會李光耀秘書長、蔡易餘立委、蔡瑋傑議員、陳鳳梅鎮長及區漁會戴澤文理事長等多位貴賓參加，由中部分署副分署長林彥擔任主典官與各級貴賓一起祝禱工程順利圓滿，並持鏟進行動土儀式。

原任邱仁道隊長在雲嘉地區服務期間，陞遷出任第三(新竹)巡防區指揮部主任；新任隊長姚天騤，學、經歷完整且內、外勤工作經驗非常豐富，品德操守、學識及工作能力深獲各級長官的稱許，就任後將繼續帶領第四岸巡隊全體同仁，持續創造更卓越的績效，共同為雲嘉地區的海岸治安維護工作努力。



布袋第三漁港廳舍新建工程動土典禮，該建案預計111年12月完工啟用，新建腹地約2,200平方公尺，為地上2層鋼筋混凝土廳舍，總工程耗資約新台幣4,300萬元，由陳文祥建築師巧妙運用設計手法，整體外觀為船體意象造型。





▲海巡署布袋安檢所 整體外觀為船體意象造型。（圖／海巡署提供）



林彥表示，新建工程可以順利推動，要特別感謝翁章梁縣長、蔡易餘立委、縣議會全體議員以及布袋鎮陳鳳梅鎮長、嘉義區漁會戴澤文理事長及所有代表的支持，相信同仁在更優質的辦公處所中，能更進一步服務鄉里，造福群眾。

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