小王是警察！綠帽夫破門喊不准動拍下裸照　索賠30萬簽離婚協議

▲一名綠帽夫破門逮妻和小王警察通姦索賠30萬，不料反而被檢方起訴。（圖／Pakutaso）

記者鄧木卿／台中報導

台中市32歲柯姓男子懷疑吳姓妻子和劉姓警員有婚外情，找了徵信社到吳女租屋處理論，果然門外就聽到2人陣陣的呻吟叫喊聲浪，當場破門而入抓姦在床，柯男等人不但全程拍攝，還喝令全身赤裸的2人不准動，不准拿棉被遮掩，柯男最後向劉男索討30萬元和解金離去。劉男和吳女事後越想越不對，對柯男和2名徵信社員工提告，3人今天被檢察官依無故侵入住宅和妨害秘密等罪嫌起訴。

柯男懷疑吳姓妻子與劉姓男警有婚外情，去年5月21日清晨1點多，找來徵信社的蕭男、李男、陳男、林男等人前往吳女租屋處，陳男和林男在樓下報警並等警方到場，（2人後來獲不起訴處分)，柯男和蕭男、李男上樓，果然在房門外就聽到疑似2人呻吟喊叫聲，氣得破門而入，2人全身赤裸，當場抓姦在床。

柯男等3人分持攝影機、手機拍照，並錄下2人裸體和身體隱私部位，劉男和吳女一度要拿棉被遮掩但被喝止不准動，還要求到沙發上坐著。

柯男等3人揚言「你也是公家單位的，警察都在樓下，你要你的同事上來嗎？」、「人家都被這樣，也需要精神賠償，你可以拿出多少錢表示誠意」、「「今天趕快處理否則進派出所，會將裸照公布媒體」等等。

1個小時後，雙方以30萬元達成和解，劉男簽立30萬元本票，吳女也簽下柯男早就準備好的「協議書」、「離婚協議書」，劉男、吳女事後越想越不對，於是委託律師針對柯男、蕭男和李男提告恐嚇取財、妨害自由、妨害秘密和無故侵入住宅等罪嫌。

檢察官認為，柯男等人對於劉男並無加害生命、身體、自由、名譽、財產等恐嚇情事，僅告知一旦通姦一事曝光，會對工作造成影響，加上劉男和吳女2人都已簽下協議書，因此不構成恐嚇取財、妨害自由罪，而以無故侵入住宅、妨害秘密罪嫌起訴。

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