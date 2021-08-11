　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小王是警察！綠帽夫破門喊不准動拍下裸照　索賠30萬簽離婚協議

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲一名綠帽夫破門逮妻和小王警察通姦索賠30萬，不料反而被檢方起訴。（圖／Pakutaso）

記者鄧木卿／台中報導

台中市32歲柯姓男子懷疑吳姓妻子和劉姓警員有婚外情，找了徵信社到吳女租屋處理論，果然門外就聽到2人陣陣的呻吟叫喊聲浪，當場破門而入抓姦在床，柯男等人不但全程拍攝，還喝令全身赤裸的2人不准動，不准拿棉被遮掩，柯男最後向劉男索討30萬元和解金離去。劉男和吳女事後越想越不對，對柯男和2名徵信社員工提告，3人今天被檢察官依無故侵入住宅和妨害秘密等罪嫌起訴。

柯男懷疑吳姓妻子與劉姓男警有婚外情，去年5月21日清晨1點多，找來徵信社的蕭男、李男、陳男、林男等人前往吳女租屋處，陳男和林男在樓下報警並等警方到場，（2人後來獲不起訴處分)，柯男和蕭男、李男上樓，果然在房門外就聽到疑似2人呻吟喊叫聲，氣得破門而入，2人全身赤裸，當場抓姦在床。

柯男等3人分持攝影機、手機拍照，並錄下2人裸體和身體隱私部位，劉男和吳女一度要拿棉被遮掩但被喝止不准動，還要求到沙發上坐著。

柯男等3人揚言「你也是公家單位的，警察都在樓下，你要你的同事上來嗎？」、「人家都被這樣，也需要精神賠償，你可以拿出多少錢表示誠意」、「「今天趕快處理否則進派出所，會將裸照公布媒體」等等。

1個小時後，雙方以30萬元達成和解，劉男簽立30萬元本票，吳女也簽下柯男早就準備好的「協議書」、「離婚協議書」，劉男、吳女事後越想越不對，於是委託律師針對柯男、蕭男和李男提告恐嚇取財、妨害自由、妨害秘密和無故侵入住宅等罪嫌。

檢察官認為，柯男等人對於劉男並無加害生命、身體、自由、名譽、財產等恐嚇情事，僅告知一旦通姦一事曝光，會對工作造成影響，加上劉男和吳女2人都已簽下協議書，因此不構成恐嚇取財、妨害自由罪，而以無故侵入住宅、妨害秘密罪嫌起訴。

►雅詩蘭黛「小棕瓶」3950元→1955元　網友：痘痘改善、氣色變好

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
醫師人夫煽情求愛許藍方　狂密：我努力嘗試跟你連結
許藍方論文點閱超過戴資穎！「男性尿失禁研究」衝上熱門榜第一
家樂福傳將出售台灣事業　價值530億
康醫師正宮「貌美不輸許藍方」　在外名聲佳…醫界背景曝光
小王是警察！綠帽夫破門喊「不准動」拍下2人脫光光
人夫醫師怨：妳跑去照顧別人的3cm！　許藍方對話截圖曝光
快訊／F-16戰機起飛座艙罩飛脫！　7分鐘後緊急降落
立陶宛總統說話了！　「我們有權決定與哪一國發展關係」
快訊／蔡英文16日預約接種高端疫苗　最快施打時間曝光
許藍方曬截圖打臉！網看「對話時間」有疑點：公布一下啊
哪個名人外遇後「洗白最成功？」　鄉民一致點名他：光環沒黑過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

九把刀岳母打AZ後走了　鄭文燦：協助家屬申請受害救濟

台灣民俗村→惠來產業園區　環團扮「灰面鵟鷹」抗議環評

玉山連燒12天！他用「台灣黑熊」名義狂PO募款訊息　無罪關鍵曝

2歲童就愛英雄好漢！反鎖屋內　一聽這首歌秒哭停

妙天控遭詐5100萬現身法院！曝錢投下去要不到財報「一查帳傻眼」

3關鍵重判狠父噴槍奪命！媽忍椎心痛鎖骨下刺青　曝對女兒的思念

失聯逾18小時！23歲愛子新北大橋人間蒸發　母等搜救結果徹夜難眠

11年首見！台東熱氣球變火燒球　縣府：器械出狀況不算飛安事件

快訊／高雄情侶大吵！她不滿小9歲男友嫌棄過去　竟「持筷子自殘」

小王是警察！綠帽夫破門喊不准動拍下裸照　索賠30萬簽離婚協議

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

惡劣！業者偷埋廢棄物暴利5.7億 夜間作業「免費供毒」給員工提神

王齊麟連線理想混蛋：比拿金牌還激動！　飆唱情歌好好聽「羽球是我的副業ＸＤ」

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

九把刀岳母打AZ後走了　鄭文燦：協助家屬申請受害救濟

台灣民俗村→惠來產業園區　環團扮「灰面鵟鷹」抗議環評

玉山連燒12天！他用「台灣黑熊」名義狂PO募款訊息　無罪關鍵曝

2歲童就愛英雄好漢！反鎖屋內　一聽這首歌秒哭停

妙天控遭詐5100萬現身法院！曝錢投下去要不到財報「一查帳傻眼」

3關鍵重判狠父噴槍奪命！媽忍椎心痛鎖骨下刺青　曝對女兒的思念

失聯逾18小時！23歲愛子新北大橋人間蒸發　母等搜救結果徹夜難眠

11年首見！台東熱氣球變火燒球　縣府：器械出狀況不算飛安事件

快訊／高雄情侶大吵！她不滿小9歲男友嫌棄過去　竟「持筷子自殘」

小王是警察！綠帽夫破門喊不准動拍下裸照　索賠30萬簽離婚協議

梅西坦承離開巴薩很難　「球王」聯手內馬爾、姆巴佩直呼瘋狂

台美首次舉行海巡工作會議　AIT：理念相近夥伴合作克服跨國問題

被雷聲嚇到不敢睡！柴柴狂度估「摔下沙發」　爸心疼帶去收驚

羅傑斯穩定度不夠　新洋投格里斯隨隊觀察

大馬再添20780宗確診！本週3度衝破2萬大關　超越印尼直衝全球第6

本周我最毛／歐告洗澡滿臉泡泡「歪嘴兇」　媽安撫：不會變小白啦

張基龍去當兵怎辦？劇組想出妙招　「記者會為他破例」合體宋慧喬

真理褲妹洗3次澡「求省電法」　狂人曝2台冷氣沒關：電費1天16元

建商也傻眼！博奕遊戲團隊5.77億出手14期土地　創新高價

櫃買中心：南璋公司普通股股票　8／13起停止櫃檯買賣

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

社會熱門新聞

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

即／台中出現「巨大天坑」　轎車栽進洞裡

2熱褲辣妹躺我家床！屋主驚：不認識

王瞳怨夫像「機器人」　不倫戀遭求償400萬ing

即／瀑布式暴雨！台中太原路成黃河

臥病兒求死　父「因為太愛了」送他走

三峽社區凌晨惡火　一家七口「3死4重傷」

男大生嗆「看誰二頭比較大」看到台中流氓秒報警

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

3歲女童「噴槍灌肺」慘死！二審大逆轉

三峽3死4命危惡火「老父上週才過世」　靈堂設客廳！濃煙阻逃喪命

許藍方曝人夫身分　律師會研究個資法

台中巨大天坑吞車瞬間曝光！　里長曝：半年內第3次

更多熱門

相關新聞

妻崩潰抓老公外遇　怒扁裸體小三

妻崩潰抓老公外遇　怒扁裸體小三

印度齋浦爾(Jaipur)一名人妻懷疑老公外遇，特別找了一群親友到飯店抓姦，打開門一看，果然抓到對方裸體在床上抱著小三的畫面，親友們立即氣得上前把2人暴打一頓，影片後來也在網路上被瘋傳。

丈夫公公殺進門捉姦！正妹幼教師下秒淡定敷面膜

丈夫公公殺進門捉姦！正妹幼教師下秒淡定敷面膜

正宮破門闖入抓猴　他從5樓陽台墜落亡

正宮破門闖入抓猴　他從5樓陽台墜落亡

歌手約3P怕抓姦　腳滑摔5F慘死

歌手約3P怕抓姦　腳滑摔5F慘死

脫褲請女下屬吃吃　他辯：菸頭掉進褲幫滅火

脫褲請女下屬吃吃　他辯：菸頭掉進褲幫滅火

關鍵字：

小王警察徵信社抓姦

讀者迴響

熱門新聞

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

九把刀岳母打完疫苗4天過世　忍痛解剖

快訊／醫師夫妻發聲打臉許藍方！

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

快訊／勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

吳亦凡性侵「扯出女星全裸墜樓命案」！

醫美正宮超仙美照曝！怒斥許藍方說謊

認了與許藍方「上摩鐵至少3次」

大馬女歌手染新冠不到兩周病逝　享年36歲

更多

最夯影音

更多
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面