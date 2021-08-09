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社會 社會焦點 保障人權

涉傷害女嬰致死保母還在幼兒園工作　社會局公告姓名一度遭撤下

▲▼女嬰受託保母照顧竟頭部外傷死亡，曾姓保母判8年。（圖／邱先生提供，翻攝當事人臉書）

▲曾姓保母將女嬰傷害致死，到現在仍在幼兒園工作。（圖／邱先生提供，翻攝當事人臉書）

記者李忠憲／台中報導

曾姓保母照顧1歲多女嬰小虎妹造成頭部重傷致死，她雖否認犯行仍遭法院判8年徒刑。台中市社會局依法上網公告曾女全名，她竟謊稱只開一次庭，對事發時間還無法認定，要求社會局將公告撤下，持續在幼兒園服務至今，讓家屬擔憂那些孩子。該幼兒園對此表示，曾女只負責行政工作，未照顧小孩。

台中邱姓夫妻將1歲多的愛女小虎妹（化名）委託曾姓女保母照顧，某日竟突然昏迷，家屬送醫發現她頭部嚴重外傷骨折，雖緊急手術救治，最後仍傷重不治。曾女卻從頭到尾都否認是她造成，但法官從相關人證物證認定曾女用不詳方式傷害致死，判她8年徒刑。家屬已上訴台中高分院。

▲▼曾姓保母遭台中市社會局公告公開姓名。（圖／邱先生提供）

▲社會局公告曾姓保母姓名，卻遭她申訴撤下。（圖／邱先生提供）

台中市社會局在曾女遭台中地檢署起訴後，2020年3月27日認定她違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條第1項第2款、第97條規定，依法上網公告她全名。豈知，她竟利用法院審理期間，醫師鑑定報告針對事發時間認定不一，向法制局申訴，法院目前尚未確定她觸法，要求撤下，社會局也罕見將公告撤下。

邱先生得知後非常生氣，他表示，2020年3月27日公告曾女違反兒少法時，已開過2次審理庭。第二次審理庭主治醫師明確指出受傷時點就在送醫當天，不可能是前一天發生的。曾女竟向法制局申請訴願，謊稱只開過一次審理庭，還無法判定受傷時點，結果公告就被社會局撤下

▲▼曾姓保母遭台中市社會局公告公開姓名。（圖／邱先生提供）

▲社會局重新公告，公開曾姓保母姓名。（圖／邱先生提供）

他表示，一個傷害兒童的保母遭起訴，竟還能在法院審理時在幼兒園工作，真替那些孩子及他們的父母擔心。一審判決後，他立刻聯繫社會局，社會局也在8月2日再上網公布她姓名

記者聯繫曾女服務、位於西區私立幼兒園，自稱員工的女子表示，她知道曾女的案件，但曾女在幼兒園只從事行政工作，沒有照顧幼兒，且她今天請假。記者追問難道幼兒園聘請一位虐童致死員工，不怕家長們擔憂嗎？該名女子只笑一下說，她了解家屬的心情，會請園長回覆，隨後就掛電話。

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