新光醫院前腎臟名醫江守山詐健保費　遭判刑5月易科罰金45萬

▲名醫江守山涉嫌詐領健保費，判刑5月。（圖／翻攝臉書江守山醫師）

記者吳銘峯／台北報導

知名腎臟科醫師江守山，原本在新光醫院擔任主治醫師20餘年，2015年間離開新光醫院。但他離職前爆發疑似以公司員工充當人頭，假看診、真開檢驗單，涉嫌詐領44筆健保費。江守山一審遭判刑5月，案經上訴，高等法院12日仍認定他有罪，還是判刑5月，以3千元罰金折算1日，得易科罰金45萬元。

經常在電視節目上出現的江守山，在1985年新光醫院創立時就已經擔任主治醫師。而江守山知名度不斷上升，更創立連鎖生機飲食店，日前頂新混油事件爆發後，江守山狀告頂新集團，甚至獲得法院裁准發支付命令，聲名大噪。

但江守山在2013年8月間，疑似利用門診機會，以公司員工充當人頭，假看診、真開檢驗單，涉嫌詐領44筆健保費。新光醫院隨即召開院內醫師醫療品質小組會議，要求江守山3日內主動辭職，否則就要終止雙方聘僱契約。江守山隨即採取法律手段，獲得法院假處分，暫時保住主治醫師的職位。雙方僵持不下，直到2015年6月，江守山主動撤銷假處分，醫院也在當年10月中，終止雙方契約。另外醫院也針對他詐領健保費部分，提出告訴。檢方提起公訴。

一審法院歷經2年多審理，認定江守山犯下「詐欺得利罪」，判刑5月，得易科罰金，以3千元折算一日。案經上訴，高等法院審理後，還是認定江守山有罪，全案於12日宣判，高院仍依照「詐欺得利罪」，以3千元罰金折算1日，得易科罰金45萬元。

江守山與新光醫院間有多起官司，先前他起訴要求確認雙方間雇傭關係仍存在，一二審法院均判決他敗訴，目前上訴最高法院審理中。

