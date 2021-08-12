航運千金罵：小三要搶公司　繼母求償300萬換來「法院認證」

記者黃翊婷／綜合報導

能源航運公司前任董事長程正平過世前寫下遺囑，表明20億遺產要如何分配給與前妻所生的3名子女和再婚的張姓妻子。但程正平長女在公司會議室內與張女的律師起爭執，說出「監察人是我爸的小三！小三要搶公司」等話，反遭提告求償300萬元；不過，全案上訴至最高法院，合議庭認為程女沒有故意侵害張女名譽的意思，「且有相當理由確信其所述之事為真實」，最終裁定駁回繼母告訴。

▲能源航運公司1974年創立於台北，是一家以「油輪」為主要營運核心的專業航運公司。（圖／翻攝自能源航運公司官網）

在台北地院一審的判決書中，張女主張，她是能源航運公司的監察人，也是程正平的配偶，丈夫過世之後，丈夫與前妻所生的女兒為阻礙她依法繼承遺產，還擅自發給自己及姊姊高額退職金，她發現後委請鄭姓律師查帳，沒想到2019年5月16日對方竟然在辦公室這樣的開放空間直言，「她（指張女）是破壞我家庭的女人，她是小三」、「我沒有爸爸，自從她出現在我們生活後，我就再也沒有爸爸」，同年6月又對到場處理糾紛的警員說，「監察人是我爸的小三！小三要搶公司」，導致她社會評價減損、侵害名譽權，因此決定提告求償300萬元。

當時程女在法庭上回應，父親與張女自1999年開始交往，2000年至2001年間返台，在家中會相擁而坐，互動十分親暱，兩人前往美國遊玩時，甚至同住主臥室長達一週，2004年間父親向母親坦承另有女友，雙親才協議離婚；至於公司的部分，該公司是祖父創辦，歷來由家族成員管理經營，父親過世後，雙方已達成共識由她和妹妹共同經營，沒想到張女反悔並改派他人擔任公司董事，還委請會計師、律師查帳，她才認為張女有侵奪公司之意，並對鄭姓律師、警員說出上述那些話，「我希望律師能將心比心，警員能為我主持公道」，並無故意侵害張女名譽權的意思。

台北地院法官認為，從當日的錄音譯文中可見，程女與鄭姓律師為了是否領取過高退職金一事起爭執，才說出「她是破壞我家庭之人」等話，同時表明請律師感同身受，她聲稱這麼說是想要喚起同理心，並非無稽之談；此外，事發地點的會議室當時門是緊閉的，屬於密閉空間，在場人員僅程女、2名律師和2名律師助理，並無與查帳無關的第三人，算是內部人員的私下談話，並無造成社會上對張女個人評價發生貶損的結果，程女辯稱沒有侵害名譽權，應屬有理。

至於對警員說出「監察人是小三」、「小三要搶公司」等話，法官表示，固然程女用詞強烈且傷及當事人主觀感受，但她指明這是因為監察人與公司經營者間嫌隙關係而生的經營糾紛，尚屬對特定事件的評論，又公司是否能正常運作關乎股東、員工及投資人權益，難謂與公共利益無涉，應非純屬個人私領域範圍的事項，「程女對該可受公評之事為陳述，倘符合其確信之真實，自屬合法之善意言論」，一審裁定駁回張女告訴。

不過，張女不滿上訴至高等法院，二審同樣被駁回，她第三次提出上訴，全案來到最高法院。最高法院合議庭認為，張女以判決違背法令為由提出上訴，但綜觀雙方不爭執的事項、證人證詞、錄音譯文、程正平的婚姻狀況、照片、指派書、存證信函、股東名冊、電子郵件，以及一份台北地院民事裁定、一份台北地檢署不起訴書和一份高檢署的處分書，參互以察，勘認程女的言論並無侵害張女名譽之故意，「且有相當理由確信其所述之事為真實，而未不法侵害上訴人之名譽權」，最終裁定駁回上訴。