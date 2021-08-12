議員喊加碼「1000元高雄券」改發現金！　陳其邁回應了

▲行政院將發行五倍券。（三倍券示意圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／高雄報導

行政院即將發行五倍券振興疫後經濟，高雄市長陳其邁日前也宣布加碼1000元高雄券，讓五倍變六倍。不過，議員李眉蓁就要求1000元應該發現金。對此，陳其邁回應，高雄券的意義類似地方貨幣，一定要這樣做，錢才能留在高雄，不然發現金結果跑去台北消費，不就「白花了！錢有去無回」。

李眉蓁在議會質詢表示，高雄加碼發1000元，有誠意但金額不足，且印券可能還要多花2-3億，部分弱勢民眾還要拿1000元去換五倍券有困難，不如直接改發現金，解決弱勢問題。

針對疫情穩定後的經濟復甦，陳其邁今在議會受訪表示，副市長主責召集振興小組會議，包含在活動、產業復興部分規劃非常清楚，也非常精彩。他說，高雄券的意義類似地方貨幣，一定要這樣做，錢才能留在高雄，引導到受困產業，這就好像下雨一定要讓雨下在水庫上方，這樣才能嘉惠受困產業。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁接著表示，如果發現金可能有人會去台北還是其他地方消費，結果變成高雄這邊發1000元，結果錢跑去台北，不就「白花了！錢有去無回」。至於其他縣市的振興政策，他說，大家都是互相比較、互相競爭，高雄部分不管是在活動還是促銷，一定會加碼、加快、加大辦理，同時會整合一個資訊平台，讓民眾知道即時優惠。

另外，陳其邁也說，高雄把5000元變6000元，歡迎民間企業多加碼，這樣乘數效果會更放大，希望能有點火效果，讓其他企業、產業共同參與，把餅越做越大，這樣受創的餐飲服務業等，才能快速獲得幫助、快速復甦。

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