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快訊／「麟洋配」悠遊卡美感挨轟　緊急更換「灰白」新卡面

▲▼「麟洋配」卡面更新。（圖／悠遊卡公司提供）

▲「麟洋配」卡面更新。（圖／悠遊卡公司提供）

記者袁茵／台北報導

羽球國手李洋、王齊麟在東京奧運奪金，聲勢水漲船高，台北悠遊卡公司11日正式亮相「麟洋配」悠遊卡，但許多民眾不埋單其設計美感。對此，悠遊卡公司12日宣布，更換另一個版面，希望外界喜歡。

悠遊卡公司11日公布「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡卡樣，一張為綠色界內球底、李洋與王齊麟Q版圖片，另一張為粉紅色背景配上李洋與王齊麟照片，並於12日上午11時開放民眾預購，但其外觀引發外界熱議，部分網友質疑「美學有問題」。

▲▼麟洋Taiwan in悠遊套卡。（圖／悠遊卡公司提供）

▲悠遊卡公司原本推出這2種圖案，但右邊粉紅色底的造型受外界批評。（圖／悠遊卡公司提供）

對此，悠遊卡公司12日上午10時40分緊急公告，「麟洋配」的人氣果然驚人，面對網友給予寶貴意見，悠遊卡公司聽見市場聲音後，回頭與團隊討論並推出另一個版面，希望大家會喜歡。

悠遊卡公司指出，長期以來發行運動員的紀念悠遊卡，除了希望為選手精彩的旅程留下紀念之外，也積極滿足球迷朋友收藏的期盼，期盼在服務市場的同時，也能重視選手的心情及期待，並為運動產業的發展盡一份心力。

悠遊卡公司表示，這次在短時間內達成任務，由衷感謝選手分享種種精彩的時刻、難忘的心情、最愛的擊球角度，以及每個善待他們的場地，期待透過卡片的發行，「我們一起為麟洋配繼續加油、繼續喝采，並祝福他們繼續往下一個聖杯前進。」

悠遊卡公司說明，王齊麟、李洋的授權下發行「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，除了重現決賽最後壓線的決勝點「Taiwan in」之外，並抓住兩人場上奮戰的精彩時刻，卡面上還印有倆人親筆簽名，選在李洋生日的8月12日開賣，獨具紀念意義。

「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡自8月12日上午11時起至8月16日夜間23時59分止，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開放預購，每套350元，限時不限量。

至於外傳原本舊款粉紅色底部的造型款，更改成「只送不賣」，悠遊卡公司向《ETtoday新聞雲》表示，目前並沒有此打算，畢竟卡面尚未印製，以現在推出的「綠色」、「灰色」為主。

▲▼「麟洋配」卡面更新。（圖／悠遊卡公司提供）

▲「麟洋配」卡面更新成銀白款。（圖／悠遊卡公司提供）

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