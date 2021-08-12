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悠遊卡改款了！王齊麟親曝舊版本「重大1意義」　網讚：新卡好看

▲▼ 。（圖／翻攝悠遊卡臉書）

▲「麟洋配」悠遊卡美感挨轟　緊急更換「灰白」新卡面。（圖／翻攝悠遊卡臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

「麟洋配」奪下東奧羽球男雙金牌，悠遊卡公司趁勢推出「麟洋配」首套悠遊卡，11日在臉書曝光卡片樣式，結果卡面設計讓網友超崩潰，直批「像是小學生的電腦繪圖作業」。稍早，悠遊卡公司則是宣布，更換另一個版面。王齊麟也在臉書發文，感謝球迷的關心和建議，「希望這個新版大家也會喜歡～」

悠遊卡公司今（12）日宣布，麟洋配悠遊卡將更換另一個版面，希望外界喜歡。王齊麟也在粉專宣布這個消息，「經過了一整天，我們收到了許多球迷朋友的關心與建議」，考慮到每個人都有不同的喜好和想法，外加照片授權上也有相關使用規定，和團隊討論過後，決定再設計一款新版面，「我和李洋都很喜歡，希望這個新版大家也會喜歡～」

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▲▼「麟洋配」卡面更新。（圖／悠遊卡公司提供）

▲「麟洋配」卡面更新。（圖／悠遊卡公司提供）

王齊麟也表示，他自己覺得原本桃紅色卡面的那一款也很可愛，而且相當有紀念價值，「那是我們今年年初，在泰國三站比賽的照片，也是讓多數人第一次真正認識我們麟洋的開始～對我們而言是一段值得紀念的美好回憶～」因此悠遊卡公司還是會幫忙製作出來，但不會販售，「之後看用什麼方式贈送給喜歡我們的球迷朋友們～這是我們想跟你們分享的紀念～」

最後他強調，他們一定會支持、參與公益活動的部分，希望在自己有能力的時候，能去多幫助別人，笑說「但我們當運動員的，可能還不習慣一下子要想那麼多事，畢竟我們已經習慣腦袋中只裝著羽球。」文末則是祝福搭擋李洋26歲生日快樂，「答應送給你的生日禮物，我們一起做到了！」

看到新卡面後，網友們紛紛留言，「改版後看起來舒服多了」、「美感本來就比較是人人不同的主觀感受，願意激盪出新設計也很好，都好看」、「這版本有設計感多了」、「這個版本不錯。」貼文也吸引藝人李易、林俊逸支持，「我是終身球迷，李洋也生日快樂」、「加油！李洋生日快樂！」

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

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