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立陶宛怎解套外交風暴　他分析「改台灣名稱」是可能辦法之一

▲▼蔡英文宣布成立駐立陶宛台灣代表處。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文總統日前宣布成立駐立陶宛台灣代表處。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者任以芳／北京報導

立陶宛允許台灣設立辦事處，引起大陸官方強烈反彈，目前兩國互召回大使，甚至可能引發「斷交」危機。接受《ETtoday新聞雲》記者訪問的上海東亞研究所副所長王海良表示，大陸與立陶宛緊張關係還是有緩和的可能性，其中之一的解套辦法，立陶宛必須把「以台灣名義」，改成以「經濟、文化交流為主」，台灣還是可以在立陶宛設代表處。

談到大陸與立陶宛緊張關係，王海良表示，兩國之間不至於馬上走向「斷交」那一步，中國把大使召回，然後讓立陶宛的大使回去等於有點降級，確實是嚴重的警訊，主要讓立陶宛平靜一下，讓雙方到此為止，不要再惡化下去。

台灣突破外交將在立陶宛的首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania，其中，「Taiwanese」代表國家的意思。王海良也指出，如果立陶宛不用「台灣稱呼」或許是一個解套辦法，可能退一步為「台北代表處」，並且「以經濟文化交流為主」，並非以台灣為名義設代表處，最終還是看立陶宛決定。

▲▼東華師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯。（圖／記者任以芳攝）

▲華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯。（圖／記者任以芳攝）

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯接受《ETtoday新聞雲》記者訪問也表示，立陶宛觸碰中國底線，主因之一是台灣從來沒有和大陸其他建交國「以台灣名義」來設立代表處，有很多的代表處都是經濟、文化代表處作為交流機制。並且在一中框架下，也不會處理政治關係，主要還是經貿文化為主。

包承柯進一步強調，如果立陶宛這次堅持涉及政治問題的話，對大陸來說這是一個很嚴肅的問題，也牽扯到一個中國的原則。「立陶宛如何處理台灣地位和一個中國政策之間的關係，我想他應該是沒有處理清楚。」
 

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