陸駐館大使申知非赴任3年半　連發兩推文「再見！立陶宛」

▲大陸駐立陶宛大使申知非在媒體上刊文。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部10日決定召回駐立陶宛大使後，現任大使申知非昨（11）日在推特（twitter）上連續發文，「Goodbye! Lithuania」；「I am deeply moved」一方面向立陶宛說再見，另一方面也感謝外界對其在促進中國及立陶宛關係工作的認可，同時感謝外界對其家人的祝願及關心，引起不少網友回應。

▲大陸駐立陶宛大使申知非。（圖／翻攝申知非推特）

大陸外交部發言人10日透過官網表示，近一段時間，立陶宛政府不顧中方反覆交涉、曉以利害，宣布允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」。此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整，「中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使。」

消息傳開後，大陸現任駐立陶宛大使也在11日透過推特連發兩文，「Goodbye! Lithuania」；「Dear Friends, thank you for your recognition of my work in promoting China-Lithuania relationship. I also appreciate your best wishes to me and my family. I am deeply moved.」向支持及鼓勵他的朋友道別。

不少網友在推文下回應，「感謝大使」；「歡迎回家」；「別了！立陶宛」，給予申知非工作上的肯定及支持。

申知非於2018年3月赴任，至今已3年半。在申知非被召回前，他曾在立陶宛主流媒體《共和國報》發表題為《台灣屬於中國是國際共識》的署名文章，文章強調，台灣自古以來便是中國領土不可分割的一部分、和平統一是兩岸人民共同願望、國際上一個中國的普遍共識及台灣問題和中立關係等。