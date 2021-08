陸駐館大使申知非赴任3年半　連發兩推文「再見！立陶宛」

▲大陸駐立陶宛大使申知非在媒體上刊文。(圖/翻攝大陸外交部)

記者魏有德/綜合報導

大陸外交部10日決定召回駐立陶宛大使後,現任大使申知非昨(11)日在推特(twitter)上連續發文,「Goodbye! Lithuania」;「I am deeply moved」一方面向立陶宛說再見,另一方面也感謝外界對其在促進中國及立陶宛關係工作的認可,同時感謝外界對其家人的祝願及關心,引起不少網友回應。

▲大陸駐立陶宛大使申知非。(圖/翻攝申知非推特)

大陸外交部發言人10日透過官網表示,近一段時間,立陶宛政府不顧中方反覆交涉、曉以利害,宣布允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」。此舉公然違背中立兩國建交公報精神,嚴重損害中國主權和領土完整,「中國政府對此表示堅決反對,決定召回中國駐立陶宛大使,並要求立政府召回駐中國大使。」

消息傳開後,大陸現任駐立陶宛大使也在11日透過推特連發兩文,「Goodbye! Lithuania」;「Dear Friends, thank you for your recognition of my work in promoting China-Lithuania relationship. I also appreciate your best wishes to me and my family. I am deeply moved.」向支持及鼓勵他的朋友道別。

不少網友在推文下回應,「感謝大使」;「歡迎回家」;「別了!立陶宛」,給予申知非工作上的肯定及支持。

申知非於2018年3月赴任,至今已3年半。在申知非被召回前,他曾在立陶宛主流媒體《共和國報》發表題為《台灣屬於中國是國際共識》的署名文章,文章強調,台灣自古以來便是中國領土不可分割的一部分、和平統一是兩岸人民共同願望、國際上一個中國的普遍共識及台灣問題和中立關係等。