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社會 社會焦點 保障人權

加利6.9萬片大陸口罩標示MIT　老闆詭扯：買機器「被附送」

記者黃宥寧／台北報導

口罩國家隊的成員加利公司負責人林明進，去年3月遭海關與保三總隊查出進口陸製口罩虛偽標示「Made in Taiwan」達6萬9570片，被依虛偽標記商品原產國罪起訴。12日開庭，林向法官喊冤「只是要買口罩鋼印機器，並不知裡面有放口罩」他強調，若在陸就地銷毀費用是天價，更無俚頭冒出，引進陸製口罩是敏感政治問題。

林明進12日上午準時到士林地方法院開準備程序庭，開始開庭他第一句話急著向法官澄清「我沒詐欺意圖」，立刻遭法官駁「這件沒起訴你詐欺。」林稱「我是買設備」是請大陸友人劉嫻替他購買「Made In Taiwan」的雙鋼印機器，強調不知裡面有口罩。

庭間他不時焦慮玩弄手指並回法官，設備機器從東莞製造運到上海，機器需要測試。測試完廠商要求得將印上「Made In Taiwan」測試口罩通通運回台灣。對此，法官提出質疑「點把火燒毀不就好？而且為何測試要製造如此多片」林急著回「銷毀對方要求收天價」同時理直氣壯向法官解釋「正常來說，穩定測試需4、50萬片」，林語末更突然無俚頭說出「敏感政治問題。」

▼加利口罩負責人林明進。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 林明進。（圖／記者黃宥寧攝）

接下來林明進又抱怨，去年需要大量口罩，他只著急著追原料、設備、生產，政府又要求雙剛印口罩，全部機台都遭政府徵用，他的工廠又是舊廠，機器根本無法24小時運作，但政府當時徵用是照設備24小時運轉，他的設備已經23年，政府僅撥1台根本不夠用。法官聽見他的回答並問「你沒向政府反應嗎？」林則語氣激動「政府要我自己想辦法。」

林明進全程替自己做無罪答辯，庭後一改過去高調，當《ETtoday新聞雲》問「是否後悔加入國家隊」林則回「這是我的榮耀，但我不喜歡有老鼠屎」記者再追問「誰是老鼠屎？」他則回都是同業不便多批評，便快步離去，全案候核辦。

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