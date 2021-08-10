自行開車不吃東西可免戴罩？陳時中鬆口：會視疫情調整

▲目前車內仍須戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）公布國內新增3例本土，創下本土社區疫情警戒以來新低。雖然疫情穩定下降，但指揮中心目前仍維持全國二級警戒，各行業也有限度開放。不過，先前曾宣布，同住家人可在車內脫下口罩吃東西，但沒有進食還是建議大家要戴上口罩，究竟要到什麼時間點，即便不吃東西，也無須在車內戴口罩？指揮官陳時中說明，事實上是因為管理上的顧慮，但之後會審慎考慮。

針對車內開放同住家人若吃東西，可不用戴口罩，不過即便不吃東西，是否也有機會不用在車子裡戴口罩，陳時中今日在疫情記者會解釋，依舊是採一步一步來的策略，車內同住家人不用戴口罩，如此在餐廳內用時，也都是同住家人，同樣會延伸是否要戴口罩的問題。

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陳時中認為，「道理上都說得過去，但在管理上會有些困難」，大家也不會故意搬到車上吃，在家裡吃就是在家裡吃，只是考量到出門長途旅遊時，可能會有必要性，但在餐廳或車內不戴口罩會視疫情情況去放鬆，不只是安全性的問題，也會有管理上的顧慮，會再審慎考慮。

另外有護膚業者詢問，臉部護理的開放時間，陳時中也強調，經濟部與相關業者在做相關考慮，希望能做保護罩進行，同時，他個人建議，護膚除了保護罩外，重點是做的人的手部清潔，做的時候如果手摸來摸去，風險就會相對高，因此要隨時注意手部相關清潔。