開學季！華新口罩可「吸飲料吹哨」　中衛4大魔法學院一次擁有

▲CSD中衛推出哈利波特口罩。（圖／CSD中衛提供）

記者唐詠絮／彰化報導

開學季又到了！口罩龍頭大廠CSD中衛和華納兄弟消費品部再度攜手推出二部曲 「魔法學院」親子口罩，讓哈利波特迷可以一次擁有霍格華茲四大學院特色口罩，而華新醫材則是以「開口吸食、運動及小臉」口罩詢問度破表，防疫之餘兼顧美觀及功能實用，2大廠各展創意、搶攻商標。

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，哈利波特20週年紀念「霍格華茲魔法學院」親子口罩，連耳繩也下足了功夫！首創雙色耳繩，使得口罩質感大增，此項新技術已申請專利。

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▲中衛CSD華麗精緻的包裝。（圖／中衛提供）

此外，周令怡指出，口罩右上角鋼印是霍格華茲校徽H，右下角是學院名，成人版字樣採原版風格，兒童版則是超可愛童趣字體，保證讓成人也愛不釋手！每一學院單獨成盒，每盒10片。為方便中衛粉絲一次收集四大學院口罩，特地推出套組，一組四盒，共40片，售價600元，8月17日起將正式對外販售。

▲華新醫材推出功能型的「吸食吹哨口罩」。（圖／華新醫材提供）

華新醫材推出的「吸食吹哨口罩」從中央宣布三級警戒後，詢問度破表，一盒30片售價199元，外層以不織布及神奇的隱藏式開口，撥水不織布、防止水氣、霧氣滲出，高密度熔噴不織布，可阻隔紛塵及其他微粒，內層有超細複合纖維、柔軟舒適，可吸收水氣，特別是在配戴口罩時，仍能透過吸管喝飲料，警消警衛也可執勤時吹哨使用。

▲華新醫材推出運動型口罩。（圖／華新醫材提供）

華新行銷經理徐誌遠指出，除了「吸食吹哨口罩」外，運動及小臉口罩也在這波疫情下成了新寵兒，運動口罩加了氣閥，口罩配戴時不貼口鼻，使呼吸順暢，運動講話呼吸皆自然，口罩接觸面均勻分布於口鼻周圍，大幅提高「氣密度」，受到運動人士的喜愛。

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