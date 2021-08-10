哈利波特口罩二部曲開賣通路、時間整理　霍格華茲四大學院一次買齊

▲中衛繼「哈利波特入學通知款」口罩後，再推出二部曲「霍格華茲四大魔法學院」。（圖／翻攝自PChome 24h購物）

記者洪菱鞠／台北報導

掀起大批粉絲搶購的哈利波特口罩再度開賣，此次中衛與華納兄弟消費品部攜手推出二部曲「霍格華茲四大魔法學院」口罩，整體設計以四學院代表色及學院獸圖騰加以變化，從外盒到口罩圖案款式皆不同，分別有成人及兒童款，將於8/17起在指定網購平台準時開賣。

中衛與華納兄弟消費品部今年3月攜手推出首款「哈利波特入學通知款」口罩後，讓鐵粉興奮搶著入手，而二部曲口罩曝光後，又讓粉絲們眼睛一亮，準備再搶一波。這次的學院款口罩，以霍格華茲四大魔法學院的配色與代表獸為設計主軸，共有4款不同主題，且於右上角鋼印霍格華茲的校徽H，右下角則為學院名，充滿設計巧思及趣味。

「霍格華茲四大魔法學院」口罩同步推出成人及兒童款，親子可以一起佩戴出門，但不一樣的是，成人款設計帶有英國學院風，較為成熟穩重，兒童款則添加巫師袍、分類帽等Q版魔法元素，戴起來活潑可愛。為呈現各學院的獨特性，外盒包裝採用魔法櫃造型，結合部份燙金及浮雕，外皮封套也印上神秘魔法文字，並依學院擺放順序，增添收藏樂趣。

▲包裝採用魔法櫃造型設計，精緻外盒讓人想一併收藏。（圖／翻攝自PChome 24h購物）

口罩以一組4盒販售，每盒10片，共40片入，售價600元，每人限購一組， 首波在momo、PChome 24h購物、Yahoo奇摩、博客來及蝦皮購物等電商平台搶先上架，於8/17中午12點起準時開賣，想一次將兩組款式打包帶回家的話，建議趕緊先設好鬧鐘等開搶。

防疫警戒降至二級，餐廳逐漸重啟開放內用、兒童返校、公司結束異地辦公等，相關防疫變化連帶消費需求出現轉移，Yahoo奇摩超級商城上餐飲內用「防疫隔板」業績漲4倍，外出需求增加，宣布降級前兩天「口罩」銷售顯著攀升、銷量翻倍漲，其中又以可搭配外出穿搭的莫藍迪色系口罩如夜幕灰、海芋黃、月河藍等受歡迎。幼兒園學童陸續復課需求則推升平台「兒童睡墊」銷量增3倍，「兒童面罩」在Yahoo奇摩拍賣上業績增3倍。

疫情延燒2個月多，父母與孩子長時間宅在家，增加了親子相處時間，趁著暑假，東森購物網推出「寶貝大聯萌」人氣票選活動，分為小寶組0～3歲和大寶組4～7歲，報名時間為即日起至8/23，9/2起展開票選，並祭出總價值超過25萬元獎品，只要是會員都可以報名參加，趕快拿出相機替孩子拍張萌照，替家裡小寶貝報名，留下珍貴紀念。