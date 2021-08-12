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遭違規起重機追撞…2歲幼女「卡輪下慘死」！孕媽心碎光腳狂奔求救

記者戴若涵／台中報導

台中市豐原區豐原大道、東洲路口2020年間發生一起奪命車禍！一名懷孕約31周的孕婦騎車載2歲大女兒外出時，遭一台堆高機追撞，當場人車倒地，女童受困輪下慘死，孕媽見狀心碎，赤腳跑下車求救。日前堆高機駕駛被依過失致死罪判刑8月，獲緩刑3年。

回顧整起事發經過，2020年8月18日上午7時56分左右，李姓駕駛員明知伸臂式堆高機屬於動力機械，不具有行車安全姓，無法向公路監理機關申請核發行駛道路的臨時通行證，如果有需要使用道路，應該要選擇適當的貨車裝載運輸堆高機，但他仍違規開著堆高機沿台中市神岡區東洲路往豐原大道行駛。

▲▼孕婦騎機車載女兒外出與吊車擦撞，2歲女童卡輪下慘死。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼孕婦騎機車載女兒外出與起重機發生擦撞，2歲女童卡輪下慘死。（資料圖／記者白珈陽翻攝，下同）

李男行經東洲路與豐原大道七段的交叉路口停等紅燈，見到綠燈準備起步時，竟疏於注意車前情況貿然前行，右前車頭當場追撞上前方停等紅燈的機車車尾，導致車上懷孕31周的32歲女騎士及站在機車腳踏板上的2歲女童當場倒地，孕婦膝蓋、雙腳受有擦傷，2歲女童則是因重度顱腦破裂損傷、胸廓骨折變形等傷勢當場死亡。

事發當下，孕婦見女兒受困輪下，急得光腳狂奔呼救，畫面令人鼻酸。李男的律師在台中地方法院審理時主張，孕婦讓孩子站在機車腳踏板上也有過失，請求法院輕判。

法院審酌，李姓堆高機駕駛坦承犯行，已與女童父母達成調解並賠償完畢，且孕婦也有肇事因素，依過失致死罪將李男判刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，須參加3場法治教育。

▲▼孕婦騎機車載女兒外出與吊車擦撞，2歲女童卡輪下慘死。（圖／記者白珈陽翻攝）

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