　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

母含淚要一句道歉！90kg保母壓嬰19分悶死…法官建議：修復式司法

記者黃宥寧／台北報導

為人父母錐心之痛！前年北市發生托嬰中心90公斤保母長達19分鐘重壓悶死男嬰憾事，負責人黃祥官及班主任徐育質、保母蘇昭伶被起訴過失致死罪。一審士林法院今開庭，合議庭建議「修復式司法」但家屬忍住淚水表示「事發至今2年4月，3人一句道歉都沒有怎麼進行？」，而被告3人仍做無罪答辯。委任律師最後準備1段投影片，一張超音波照令人鼻酸不已。

保母廖筱萍（41歲）今年5月4日，二審認為廖女未與男嬰家屬達成和解，但考量她符合自首規定，認一審刑度符合比例原則，駁回檢方上訴，維持原判3年6月徒刑。

▼男嬰被90公斤廖筱萍保母重壓19分鐘悶死，面朝下達51分鐘才遭廚工發現。（資料圖／記者柳名耕翻攝）

▲▼男嬰托嬰中心猝死疑遭保母活活悶死。（圖／記者柳名耕翻攝）

12日廖筱萍以證人身分出庭，法官問她問題，她都以事情已經過太久「我沒印象了」回應。她強調床都是透氣的，所以都讓小孩頭朝下安心貼床趴睡，所有的小孩都以此方式顧，聽到這樣的說詞，更讓一旁家屬委任律師不斷搖頭。

她稱，托嬰中心午休都會放音樂且放得相當大聲，會導致其他老師聽不見小孩哭聲，一旁叡叡媽媽情緒激動回「音樂這麼大聲怎麼睡」這樣的說法也讓受命法官蘇琬能提出質疑「這樣不會影響睡眠嗎？」廖回「睡前都有換尿布、喝飽奶。」對此，法官回「你們無視小孩需求嗎？小孩有許多狀況，也有可能會有腹痛，僅能靠哭來表達」，廖則自信稱「我們小孩都很乖。」

12日開庭從下午2點半開始4點半左右，審判長諭知暫休庭10分，讓雙方思考是否採用「修復式司法」進行溝通。復庭後被告3人都表示有意進行修復，但叡叡母親忍住悲痛情緒向法官表示「事情發生至今2年4個月，他們一句道歉都沒有，怎麼修？」

▼托嬰中心負責人黃祥官。（資料圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 黃祥官、蘇昭伶。（圖／記者黃宥寧攝）

歷時3小時的庭，被告3人做無罪答辯。黃冷淡稱「發生這事很難過，一個生命逝去我們要做更好，很難過也有責任，聽到大家對我的指控，還是要說經營中心有很多問題，更被立委質詢刁難。」黃更表示案發後，已將所有產業變賣，沒在經營相關行業，字字句句仍未見他對家屬感到抱歉。

家屬委任律師準備一段投影片於庭上播放，裡面紀錄被告3人從案發至今說詞反覆，企圖推卸責任，投影片最後更放上叡叡在媽媽肚子裡16週又1天的超音波照，照片上的叡叡舉起雙手像在打招呼模樣超可愛，更令旁聽者鼻酸不已！來不及在世上發光發熱的叡叡，就遭粗心保母奪走未來及父母的幸福。

▼來不及長大的小生命。（圖／家屬提供）▲▼我們的托嬰中心黃祥官叡叡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

最後律師強調，10公斤的寶寶，遭重達百公斤保母重壓，維持面部朝下50多分鐘，卻無人發現！托嬰中心只會做華麗宣傳，對外宣稱是台全唯一擁有兒科醫師群托嬰中心，更點出黃祥官根本黑心商人，會發生這種憾事應共同負擔過失罪刑，甚至刑罰要高於廖筱萍，望法官別讓心存僥保母釀下一個流淚父母。全案辯論終結，10月14日宣判。

打造透亮水煮蛋肌

辣模遭調戲組「安全帽堂口」討公道　西瓜刀＋電擊棒逼賠30萬

星二代惹禍！王中平帥兒從大陸買進50盒電子霧化煙彈　認罪獲緩起訴

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

ET快訊
陳時中否認「3+11」成破口　藥師抨擊：刷新我三觀
狠母「以為變胖」棄嬰：每月都有MC　5萬交保
曬東奧獎牌「台灣歸在中國底下」掀戰　王祖賢罕見動怒發聲
男歌手甩9年女友「群組噁心對話」流出：電影院劈腿打炮
100%合併中壽有進展　開發金晚間8點30分重訊記者會
廣告王子被爆已婚生子　妻兒姓名故事「全假的」
又多6千人選高端疫苗　最新意願登記數據出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

我不知道懷孕了！女會計「以為變胖」棄嬰：每月都有MC　5萬交保

母含淚要一句道歉！90kg保母壓嬰19分悶死…法官建議：修復式司法

快訊／恐怖運將「起子捅頸」10多下　醉客噴血倒地逃死恐癱瘓

北市警局頒「6年輪調」86刑警完成　基層選調第一志願因素曝光

遭違規起重機追撞…2歲幼女「卡輪下慘死」！孕媽心碎光腳狂奔求救

快訊／彰化也有天坑！台14線快速道驚現黑洞　車輛怕爆急閃

最猛抓姦手法！妻找徵信社抓姦　敲破車窗硬開門丈夫全裸入鏡

發現女友配偶欄上有人！他驚覺遭騙財騙色　怒捍衛貞操權…下場曝

快訊／獨居男猝死爽約！好友衝租屋處　門一開驚見他屍僵躺床

移工防疫旅館進駐社區！觀音區藍埔里長號召里民抗議獲不起訴

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

只顧玩手機！被女友剪刀腳夾擊　下秒對臉放臭屁...她：我等很久

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

林昀儒對戰世桌賽評「招牌蛇球」　讓7分仍獲勝！他讚：未來奧運冠軍

父離世一家5口回家奔喪遇火劫　3寶媽恢復心跳老公、2子女身亡

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

醫師人夫認外遇2個月！偕夫人發聲　許藍方再打臉「沒跟康先生去摩鐵」

我不知道懷孕了！女會計「以為變胖」棄嬰：每月都有MC　5萬交保

母含淚要一句道歉！90kg保母壓嬰19分悶死…法官建議：修復式司法

快訊／恐怖運將「起子捅頸」10多下　醉客噴血倒地逃死恐癱瘓

北市警局頒「6年輪調」86刑警完成　基層選調第一志願因素曝光

遭違規起重機追撞…2歲幼女「卡輪下慘死」！孕媽心碎光腳狂奔求救

快訊／彰化也有天坑！台14線快速道驚現黑洞　車輛怕爆急閃

最猛抓姦手法！妻找徵信社抓姦　敲破車窗硬開門丈夫全裸入鏡

發現女友配偶欄上有人！他驚覺遭騙財騙色　怒捍衛貞操權…下場曝

快訊／獨居男猝死爽約！好友衝租屋處　門一開驚見他屍僵躺床

移工防疫旅館進駐社區！觀音區藍埔里長號召里民抗議獲不起訴

【廣編】豪宅團隊強強聯手　打造林口首席地標

「放棄」不是逃避！體操天后Simone Biles東奧退賽　背後原因值得重視

奧客妹秀「7年前」日本折價券被拒　怒嗆台灣分店：難怪只能當店員

藍營自爆有「網路機器人大軍」　綠營揭製造「虛幻流量」盲點

陳時中堅稱3+11非防疫破口　民眾黨批「不演了」：出事落跑衝第一

最性感的男人KAI！潤唇膏一抹讓萬千少女都融化了

珍妮佛安妮斯頓「遮羞布」擋著、大開腿沒在怕！釣出「她」讚：女神

《LOL》11.17改版曝光　阿姆姆可以「哭啊哭」、路西恩綁回雙人線

台股權重遭降！金管會：估計外資約流出60億 影響不大　

藍寅倫傳球仍卡關　回歸時間還要等一等

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

即／43歲狠母找到了！剛出生女嬰連胎盤丟進垃圾車

黑人用安博盒子看盜版奧運！法務部說話

即／苗栗土地公廟「1男身中2刀」倒沙發！民眾嚇壞報警

即／高雄情侶大吵！她竟「持筷子自殘」

快訊／成大碩士男找到了！下午尋獲遺體

國中生「42秒繳械」片流出　2散播者下場曝

狠母棄嬰嚇到發抖…喊「MC都有來」：黑黑一坨滑出來

垃圾車剛壓縮…女嬰屍掉出塑膠袋！清潔員嚇壞

成大碩男跌落曾文水庫亡　媽認屍崩潰

九把刀岳母猝死　高大成：100%主動脈剝離

快訊／新莊垃圾車驚見「死亡女嬰」　身上仍連胎盤

臥病兒求死　父「因為太愛了」送他走

即／成大男碩生撿手機　曾文水庫落水失蹤

棄嬰畫面曝！狠母女嬰裝袋　走到垃圾車前丟了就走

更多熱門

相關新聞

2歲幼女「卡起重機輪下」慘死！孕媽光腳狂奔求救

2歲幼女「卡起重機輪下」慘死！孕媽光腳狂奔求救

台中市豐原區豐原大道、東洲路口2020年間發生一起奪命車禍！一名懷孕約31周的孕婦騎車載2歲大女兒外出時，遭一台堆高機追撞，當場人車倒地，女童受困輪下慘死，孕媽見狀心碎，赤腳跑下車求救。日前堆高機駕駛被依過失致死罪判刑8月，獲緩刑3年。

即／43歲狠母找到了！剛出生女嬰連胎盤丟進垃圾車

即／43歲狠母找到了！剛出生女嬰連胎盤丟進垃圾車

加利6.9萬片大陸口罩標示MIT　老闆：買機器被附送

加利6.9萬片大陸口罩標示MIT　老闆：買機器被附送

新莊垃圾車遭丟棄女嬰屍　警調查中

新莊垃圾車遭丟棄女嬰屍　警調查中

害機車騎士撞上彈飛亡　電動滑板車主起訴

害機車騎士撞上彈飛亡　電動滑板車主起訴

關鍵字：

內湖黑心托嬰中心寶寶嬰兒過失致死黃祥官

讀者迴響

熱門新聞

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

王品收掉沐越！全台門店營業到8/31

認了與許藍方「上摩鐵至少3次」

確診者離開4分鐘後坐同張椅子！2大學生還是染疫

「康鈞尉夫妻長相PR多少」鄉民見2字跪了！

人夫煽情求愛許藍方「我努力嘗試跟你連結」

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

九把刀岳母打疫苗4天過世！醫聽症狀一致判斷

快訊／蘇貞昌會黨團　5倍券「免付1千」可望擴大至900萬人

奧運選手村成約砲村　天天約妹過夜

5生肖、4星座中15億機率高！威力彩今晚開獎　最旺方位、時辰一次看

邵雨薇剪掉及胸長髮！

醫美正宮超仙美照曝！怒斥許藍方說謊

快訊／醫師夫妻發聲打臉許藍方！

更多

最夯影音

更多
騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！
趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

只顧玩手機！被女友剪刀腳夾擊　下秒對臉放臭屁...她：我等很久

只顧玩手機！被女友剪刀腳夾擊　下秒對臉放臭屁...她：我等很久

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面