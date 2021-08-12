母含淚要一句道歉！90kg保母壓嬰19分悶死…法官建議：修復式司法

記者黃宥寧／台北報導

為人父母錐心之痛！前年北市發生托嬰中心90公斤保母長達19分鐘重壓悶死男嬰憾事，負責人黃祥官及班主任徐育質、保母蘇昭伶被起訴過失致死罪。一審士林法院今開庭，合議庭建議「修復式司法」但家屬忍住淚水表示「事發至今2年4月，3人一句道歉都沒有怎麼進行？」，而被告3人仍做無罪答辯。委任律師最後準備1段投影片，一張超音波照令人鼻酸不已。

保母廖筱萍（41歲）今年5月4日，二審認為廖女未與男嬰家屬達成和解，但考量她符合自首規定，認一審刑度符合比例原則，駁回檢方上訴，維持原判3年6月徒刑。

▼男嬰被90公斤廖筱萍保母重壓19分鐘悶死，面朝下達51分鐘才遭廚工發現。（資料圖／記者柳名耕翻攝）

12日廖筱萍以證人身分出庭，法官問她問題，她都以事情已經過太久「我沒印象了」回應。她強調床都是透氣的，所以都讓小孩頭朝下安心貼床趴睡，所有的小孩都以此方式顧，聽到這樣的說詞，更讓一旁家屬委任律師不斷搖頭。

她稱，托嬰中心午休都會放音樂且放得相當大聲，會導致其他老師聽不見小孩哭聲，一旁叡叡媽媽情緒激動回「音樂這麼大聲怎麼睡」這樣的說法也讓受命法官蘇琬能提出質疑「這樣不會影響睡眠嗎？」廖回「睡前都有換尿布、喝飽奶。」對此，法官回「你們無視小孩需求嗎？小孩有許多狀況，也有可能會有腹痛，僅能靠哭來表達」，廖則自信稱「我們小孩都很乖。」

12日開庭從下午2點半開始4點半左右，審判長諭知暫休庭10分，讓雙方思考是否採用「修復式司法」進行溝通。復庭後被告3人都表示有意進行修復，但叡叡母親忍住悲痛情緒向法官表示「事情發生至今2年4個月，他們一句道歉都沒有，怎麼修？」

▼托嬰中心負責人黃祥官。（資料圖／記者黃宥寧攝）

歷時3小時的庭，被告3人做無罪答辯。黃冷淡稱「發生這事很難過，一個生命逝去我們要做更好，很難過也有責任，聽到大家對我的指控，還是要說經營中心有很多問題，更被立委質詢刁難。」黃更表示案發後，已將所有產業變賣，沒在經營相關行業，字字句句仍未見他對家屬感到抱歉。

家屬委任律師準備一段投影片於庭上播放，裡面紀錄被告3人從案發至今說詞反覆，企圖推卸責任，投影片最後更放上叡叡在媽媽肚子裡16週又1天的超音波照，照片上的叡叡舉起雙手像在打招呼模樣超可愛，更令旁聽者鼻酸不已！來不及在世上發光發熱的叡叡，就遭粗心保母奪走未來及父母的幸福。

▼來不及長大的小生命。（圖／家屬提供）

最後律師強調，10公斤的寶寶，遭重達百公斤保母重壓，維持面部朝下50多分鐘，卻無人發現！托嬰中心只會做華麗宣傳，對外宣稱是台全唯一擁有兒科醫師群托嬰中心，更點出黃祥官根本黑心商人，會發生這種憾事應共同負擔過失罪刑，甚至刑罰要高於廖筱萍，望法官別讓心存僥保母釀下一個流淚父母。全案辯論終結，10月14日宣判。

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