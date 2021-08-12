　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美將正式批准開打第3劑！首波開放接種輝瑞莫德納疫苗　適用對象曝

▲▼銀髮族,疫苗,輝瑞,加強劑。（圖／達志影像／美聯社）

▲FDA近期將批准免疫功能低下的人群接種第3劑輝瑞或莫德納疫苗作為加強劑。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

知情人士透露，美國食品藥物管理局（FDA）最快將在12日批准免疫功能低下的人群接種第3劑的輝瑞或莫德納疫苗，以提高人們的免疫力。另外，美國疾病管制暨預防中心（CDC）最近公佈一項數據證實，孕婦接種新冠疫苗不會增加流產風險，建議孕婦應該接種疫苗。

綜合路透社與NBC報導，FDA預計將在近期內，批准將輝瑞和莫德納疫苗用於第3劑加強劑接種。知情人士透露，FDA最快將在12日修改這2種疫苗的緊急使用授權，讓免疫功能較弱的人群可以盡快施打加強劑，以提高人們的免疫力。

FDA發言人卡波比安可（Abby Capobianco）在一份聲明中表示，FDA目前正在密切監測數據，以評估免疫能力較低的人群是否需要接種加強劑，並且何時才是接種的最佳時機，「FDA將在不久的未來，與大家共享相關訊息」。CDC顧問小組也將在13日開會審查相關數據。

▲▼孕婦接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲CDC證實，孕婦接種疫苗並不會導致流產風險增加，因此建議孕婦接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

另外，由於美國目前只有23%的孕婦至少接種了1劑疫苗，顯示孕婦對於接種疫苗後，可能出現流產、胎停等妊娠併發症感到擔憂。然而CDC在分析2500名孕婦的資料後發現，在孕期前20週注射至少1劑疫苗的孕婦流產率為13%，屬於正常範圍，顯示接種並不會導致流產風險增加，因此CDC建議，孕婦應該接種疫苗。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
衝擊瞬間畫面曝！孕婦逆向撞車昏迷指數3　捨身護2歲子胎兒不保
尋職津貼每月1萬！青年就業獎勵出爐　最高領3萬獎金
許藍方3款APP神到了！他實測「刪除對話沒痕跡」　細看內容揪
快訊／麟洋悠遊卡美感挨轟　緊急更換「新卡面」出爐
性愛奧運！選手村變成「約砲村」　員工爆：天天被邀約過夜
大谷翔平終於開轟！2分砲一棒扳平比數
確診者「離開4分鐘後」坐同張椅子！　2大學生全程戴口罩仍染疫
18歲兒「借變偷」遭9人私刑爆頭亡！　單親媽淚控：他都道歉還

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蛋蛋的悲傷！他拿釘槍誤傷下體　1.8cm釘針直接「刺穿陰囊」

女兵入伍被迫「雙指」檢查處女膜！　印尼陸軍宣布廢除

紐西蘭最快明年「解除鎖國」　打過疫苗旅客入境免隔離

美將正式批准開打第3劑！首波開放接種輝瑞莫德納疫苗　適用對象曝

美議員透露「將贈台400萬劑疫苗」　美澄清：目前無追加計畫

中東歐築起「反中圍牆」！立陶宛親台　義媒：陸外交政策碰壁

印度喜馬拉雅山區「山崩」至少10死！　巨石滾落砸爛巴士30人受困

確診者「離開4分鐘後」坐同張椅子！　2大學生全程戴口罩還是染疫

25歲台男「騙過美國政府」詐領逾1億紓困金　爽買名車、18K金錶

正妹打「新冠疫苗」恐怖副作用！　頭髮掉光、皮下出血半身麻痺

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

父離世一家5口回家奔喪遇火劫　3寶媽恢復心跳老公、2子女身亡

醫師人夫認外遇2個月！偕夫人發聲　許藍方再打臉「沒跟康先生去摩鐵」

只顧玩手機！被女友剪刀腳夾擊　下秒對臉放臭屁...她：我等很久

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

林昀儒對戰世桌賽評「招牌蛇球」　讓7分仍獲勝！他讚：未來奧運冠軍

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

蛋蛋的悲傷！他拿釘槍誤傷下體　1.8cm釘針直接「刺穿陰囊」

女兵入伍被迫「雙指」檢查處女膜！　印尼陸軍宣布廢除

紐西蘭最快明年「解除鎖國」　打過疫苗旅客入境免隔離

美將正式批准開打第3劑！首波開放接種輝瑞莫德納疫苗　適用對象曝

美議員透露「將贈台400萬劑疫苗」　美澄清：目前無追加計畫

中東歐築起「反中圍牆」！立陶宛親台　義媒：陸外交政策碰壁

印度喜馬拉雅山區「山崩」至少10死！　巨石滾落砸爛巴士30人受困

確診者「離開4分鐘後」坐同張椅子！　2大學生全程戴口罩還是染疫

25歲台男「騙過美國政府」詐領逾1億紓困金　爽買名車、18K金錶

正妹打「新冠疫苗」恐怖副作用！　頭髮掉光、皮下出血半身麻痺

加利6.9萬片大陸口罩標示MIT　老闆詭扯：買機器「被附送」

F-16起飛座艙罩飛脫　飛官飛行時數曝！疑人為疏失誤觸電鈕

BLACKPINK五周年合作動森推出專屬島嶼　登島ID看這邊

溪水旁撿螃蟹竟遭電死！竟是附近魚塭馬達漏電　主人判刑3年

統一集團上半年每股賺1.9元　聚焦消費高端化擴大亞洲市場佈局

南霸天獲利創15年新高　3年沒發股利為布局一件事

快訊／板橋火燒車！他開一半「電線燃燒」車下秒成火球…1傷送醫

爽喝1個月！手搖飲全門市「全品項買5送1」　加碼新開8店推買1送1

悠遊卡改款了！王齊麟親曝舊版本「重大1意義」　網讚：新卡好看

快訊／沒有+0！黃珊珊曝：北市今天至少3例　1感染源待釐清

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

美議員透露：美國將贈台灣400萬劑疫苗

奧運奇怪國名　CNN揭中華台北真相

即／路透：家樂福將出售台灣事業

確診者離開4分鐘後坐同張椅子！2大學生還是染疫

25歲台男詐領美國逾億紓困金　買名車金錶

美參議員曝6月訪台秘辛：必須瞞著南韓政府

美澄清：目前無追加贈台疫苗計畫

即／菲律賓南部7.2強震　可能海嘯

接種3種新症狀！　歐盟：評估是否mRNA疫苗副作用

用手偷挖客人的麵！外送員路邊舔手指被拍

1類人須打第三劑疫苗！　天花根除者曝恐怖原因

名古屋市長「癡漢咬」金牌　有機會換一面新的

353艘貨船大塞車！　港口陷65年來最大危機

巴西奧委會：不接受足協與球員態度

更多熱門

相關新聞

紐西蘭最快明年「解除鎖國」

紐西蘭最快明年「解除鎖國」

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）12日宣布，最快在2022年第一季就會開放來自低風險國家，且完全接種疫苗的旅客免隔離入境。阿爾登也強調，封鎖政策會隨著疫情變化進行調整，最終目標是讓所有接種過的旅客都能不用隔離。

九把刀岳母打AZ後離世　小心血栓

九把刀岳母打AZ後離世　小心血栓

九把刀岳母生前背劇痛！她揭最大隱憂

九把刀岳母生前背劇痛！她揭最大隱憂

美澄清：目前無追加贈台疫苗計畫

美澄清：目前無追加贈台疫苗計畫

莫德納延遲出貨　孫大千：民進黨應該派蕭美琴去催貨

莫德納延遲出貨　孫大千：民進黨應該派蕭美琴去催貨

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情美國北美要聞疫苗加強劑莫德納輝瑞孕婦

讀者迴響

熱門新聞

王品收掉沐越！全台門店營業到8/31

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

九把刀岳母打疫苗4天過世！醫聽症狀一致判斷

美議員透露：美國將贈台灣400萬劑疫苗

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

人夫煽情求愛許藍方「我努力嘗試跟你連結」

奧運奇怪國名　CNN揭中華台北真相

賈永婕女兒赴美讀書　朱蕾安親接機「少女顏」引美男大生開把

認了與許藍方「上摩鐵至少3次」

即／路透：家樂福將出售台灣事業

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

偷吃許藍方！人夫醫師道歉　一句話遭網洗版

黑人用安博盒子看盜版奧運！法務部說話

醫美正宮超仙美照曝！怒斥許藍方說謊

快訊／醫師夫妻發聲打臉許藍方！

更多

最夯影音

更多
騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！
趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

父離世一家5口回家奔喪遇火劫　3寶媽恢復心跳老公、2子女身亡

父離世一家5口回家奔喪遇火劫　3寶媽恢復心跳老公、2子女身亡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面