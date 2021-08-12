家屬求真相！屏東孕婦逆向撞「胎兒不保」陷昏迷　夫打氣：給我醒來

▲屏東孕婦離奇逆向自撞路旁停放汽車。（圖／翻攝臉書）

記者莊智勝／屏東報導

屏東一名懷有身孕5個月的孕婦日前騎機車載著2歲兒子外出，不料途中行經忠孝路、博愛路口時，卻因不明原因偏離車道、逆向撞上停靠路邊的汽車，孕婦因強大的撞擊力道而倒地，羊水當場破裂，但為保護身前的2歲兒，仍以雙腿緊緊夾住護子；雖然孩子只受到輕傷，但媽媽傷勢嚴重，不但孩子保不住，目前昏迷指數僅3，家屬在臉書懇求民眾提供行車紀錄器，盼還原車禍真相。

孕婦丈夫在臉書PO文指出，妻子10日中午11時40分至12時左右騎車經過忠孝路、博愛路，但卻突然逆向自撞路旁汽車，導致陷入重度昏迷，「麻煩各位汽機車行車紀錄器，有沒有錄到我老婆自撞當時的畫面，拜託各位幫分享，小弟一定報恩，拜託、拜託！」

▲事故發生地點。（圖／翻攝臉書）

初步了解，該名孕婦當時載著2歲大的兒子騎車外出，經過事故路段時，卻因不明原因逆向撞上路旁車輛，當場連人帶著重摔倒地，但媽媽為了保護身前的孩子，倒下前一刻還死死以雙腿夾住護住兒子；事故發生後，民眾聽聞聲響急忙上前抱起小朋友，並撥打電話呼救。

孕婦丈夫指出，妻子的傷勢很嚴重，不但羊水當場破裂，腹中胎兒保不住，還陷入重度昏迷，目前昏迷指數僅有3，只好在臉書PO文幫妻子打氣，「老婆你要給我平安沒事醒過來，肚子小孩保不住沒關係，現在只希望把妳救醒！」

丈夫表示，事後警方查閱路口監視器，卻發現都已經損壞，根本就沒拍到事故發生瞬間，因此只好尋求廣大網友幫忙，盼能有民眾提供行車紀錄器，還原事故發生始末。

▼丈夫在臉書PO文替妻子打氣。（圖／翻攝臉書）