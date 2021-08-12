女代表涉險勘災落水失蹤！曝「斷橋維安」問題　陳其邁說話了

▲桃源區代表謝宜真落水失蹤，消防局出動15車28人3艇2無人機前往繼續搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市桃源區代表謝宜真昨前往明霸克露橋勘災，回程不幸被沖走至今下落不明，今一早消防局出動大批人力重啟搜救。對於山上道路維安遭到質疑，高雄市長陳其邁表示，目前以救人為先，希望謝代表能夠平安，但也呼籲，現場道路由於正在搶通已實施封鎖，希望民眾不要冒險涉溪，會請區公所、警察局加強維安巡邏。

針對山上道路維安問題，陳其邁上午在市議會受訪表示，現在以救人為先，目前有28人、3艘橡皮艇、2架無人機，分三組結合民間力量，正在全力搜救當中，希望謝代表能夠平安，不過，午後常有大豪雨，天氣變化速度很快，尤其玉穗溪土石鬆軟危險，已經實施封鎖。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁強調，公路總局也派人巡查，希望民眾不要冒險涉溪，因為現階段災情搶救當中是禁止通行，也希望公路總局必須嚴格管制民眾進入工地，也會請區公所、警察局加強維安巡邏。

至於道路搶通進度，陳其邁表示，有跟現場權責單位公路總局協商看看有沒有更快的工程方法，希望能夠盡速先搭便橋、便路，儘速恢復通行。目前玉穗溪溪床比原來的路還高1公尺以上，工程上希望能夠加速進行，不然包含物資、當地農作要出來都很困難，這很重要，會加速腳步來進行。

▲▼消防局一早出動15車28人3艇2無人機前往繼續搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄消防局長李清秀表示，昨天傍晚接到狀況，就出動第六大隊人車到現場，但現場後來到8-9點天色已晚，川流也很急，就暫時收隊。今早6點分3組，包含搜救犬、無人機都在現場搜尋。現場搜救環境，水流依然很急，目前分出3組人力、分3個點分批搜救。

高雄市長陳其邁補充，現在有總共出動28名救災人力，3艘橡皮艇、2架無人機分三組搜救，希望代表能夠平安，一定會努力用所有辦法趕快進行搜救。