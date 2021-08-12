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社會 社會焦點 保障人權

桃源女民代落水失蹤！最後對話曝光　好姐妹立委悲喚：妳要回來

記者葉國吏／綜合報導　

高雄市桃源區國民黨籍區民代表謝宜真，11日遭土石流沖走至今仍下落不明，山地原住民立委伍麗華在臉書PO文祈禱，同時貼出最後跟她傳的LINE截圖呼喚「妳要回來！」

▲桃源區國民黨籍區民代表謝宜真。（圖／記者葉國吏翻攝）

明霸克露橋是桃源區復興、拉芙蘭、梅山3部落的主要通道，7日下午因玉穗溪溪水暴漲沖斷，3部落頓時成孤島。謝宜真與代表會副主席、杜姓代表等4人，昨天下午1點半從河道引橋走到對岸，慰問復興、梅山及拉芙蘭里5百多名居民，沒想到謝宜真卻不慎被土石流沖走，至今仍下落不明。

▲▼謝宜真。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼山地原住民立委伍麗華貼出最後跟謝宜真的LINE對話謝宜真。

▲▼謝宜真。（圖／記者葉國吏翻攝）

山地原住民立委伍麗華在臉書發文「宜真，在這裡呼喚妳，在這裡為妳禱告。妳要回來！」文中寫道「想來我們的個性一個樣，妳今天果然迫不及待前往探視困在裡面的族人，我也是，我今天去了象鼻部落，因為他們跟妳一樣，迫不及待希望我來聽聽他們的困難。」

▲▼謝宜真。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼謝宜真。（圖／記者葉國吏翻攝）

伍麗華表示，晚間六點半，消息傳來妳在五點被土石流沖走，下落不明。「我第一個念頭是：即刻打電話給妳！出現『通話中』，再撥一次，仍舊『通話中』。我想，怎麼會鬧出這個烏龍消息？！」、「果然是妳的個性，原本妳希望放晴後帶我前進探望困在那邊的族人，妳是如此劍及履及，還是等不及。」

伍麗華文末祈禱「無論如何，我在這裡祈禱，願上帝讓妳在黑夜中渡過難關，幫我慶生。就這樣，宜真，我們一起加油！」

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