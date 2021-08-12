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桃源區民代被大水沖走　女立委曝她記錄「斷橋景象」：一定要回來

▲▼高雄桃源區代表謝宜真落水失蹤。（圖／翻攝自桃源區民代表會官網）

▲高雄桃源區代表謝宜真落水失蹤。（圖／翻攝自桃源區民代表會官網） 

記者林彥臣／綜合報導

桃源區代表謝宜真11日下午在勘災回程途中，不幸被大水沖走，目前下落不明。山地原住民立委伍麗華在臉書發文表示，明霸克露橋（希望之橋）的影像就是由謝宜真記錄的，並且呼喚她「妳要回來！」

伍麗華在臉書發文中回憶表示，「一個月前在你們部落的一個喪禮中初次見面，妳要我『順道』看看對妳的部落造成衝擊威脅的東莊溪、玉穗溪、荖濃溪」。

伍麗華指出，「星期六（7日），妳傳來大家在電視上所看到的那個明霸克露斷橋影片，妳說妳很怕，手一直發抖，妳再次提醒我『星期一一定要來喔！』」

▲▼立委伍麗華不久前才與謝宜真一起會勘。（圖／翻攝自伍麗華｜Saidai / Reseres臉書）

▲立委伍麗華（右二）不久前才與謝宜真（右一）一起會勘。（圖／翻攝自伍麗華｜Saidai / Reseres臉書）

伍麗華說，「8月9日星期一，妳看到我們風雨中前來，妳好高興，會勘的結論也沒讓你們失望，我看出妳的得意！但我也看到了妳的另一面，我看到區長、議員、整個代表會，團結出席一同關心你這位唯一女性代表的關切案，這讓我非常感動，也看到了妳的好人緣！」

當傳出謝宜真下落不明時，伍麗華說，第一個念頭就是趕快打電話給她，出現「通話中」，再撥一次，仍舊「通話中」，甚至還心想，怎麼會鬧出這個烏龍消息？

伍麗華最後表示，「無論如何，我在這裡祈禱，願上帝讓妳在黑夜中渡過難關，幫我慶生。就這樣，宜真，我們一起加油！」

▲▼明霸克露橋斷第5天，疑有民眾硬闖落水失蹤。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲謝宜真在會勘時，不慎落水現在下落不名。（圖／記者吳奕靖翻攝）

復興里里長江維明還原跟謝宜真代表遇土石流的過程，當時走在玉穗溪溪水暴漲的土石流區中間，突然聽到怪異聲音，其他里長一直喊說「趕快！趕快！」接著就看到泥流越來越多，他心想「不對勁！」後面可能還有更大的。

江維明說，由於當時大家走在橋邊緣的鋼樑上，看到謝宜真代表動作較慢，趕緊叫她跳下來，後來不慎踩空的時候，原本還有抓到她的手，但靠在欄杆後瞬間又一波泥流沖來，還有一個大木頭壓到代表的頭，兩人也因此被淹沒沖散。

江維明表示，他被推離3-4公尺遠，等他起身的時候才發現手已經空了，身旁都是大木頭、大石頭。

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桃源民代明霸克露橋謝宜真伍麗華

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