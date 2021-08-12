熱忱呼喚災民：有事找我！謝宜真臉書滿滿勘災照　部落親友集氣

▲立委伍麗華不久前才與謝宜真一起會勘。（圖／翻攝自伍麗華｜Saidai / Reseres臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄明霸克露橋因連日豪雨，遭溪水沖斷，更傳出高雄桃源區國民黨籍代表謝宜真落水意外，謝宜蓁臉書PO了不少勘災的照片，她前一天才分享自己到下里勘查的照片，還說只要需要幫忙都可以找她，看得出為民服務的熱忱，也不少親友湧入她的臉書祈求平安。

▲謝宜真臉書PO有不少勘災文章 。（圖／翻攝謝宜真臉書）

落水失蹤前一天，謝宜真還在臉書PO出下里勘查的照片，更向里民喊話如有農路損壞立刻可找里長告知，需要她幫忙服務還可以跟她聯絡，字字句句都能感受到她熱衷於為民服務的精神，照片中的她還自拍記錄下每一刻，底下留言為她加油打氣，她還回應：「今天下午會忍著腳痛跟張副主席前往三個部落關心災情及聽取區民的心聲」，不少親友要她小心注意安全。

▲復興里江維明里長曝搶救謝宜真代表被土石流沖走點。（圖／記者賴文萱翻攝）

觀察謝宜蓁的臉書，絕大部分都是她深入山區關心災損狀況，以及持續追蹤修復後續進度發展，也曾PO出自已也曾在88風災時協助救災，遇到豪大雨不時提醒大家要注意安全，未料自己在勘災過程卻被滾滾泥流沖走，親友們也到她臉書留言集氣，祈禱她平安，盼能盡快找到失蹤的謝宜真。

時間對我們來說完全沒用！

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