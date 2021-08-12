快訊／落水女代表失蹤16小時！一早重新搜救　陳其邁曝最新進度

▲桃源區代表謝宜真落水失蹤，消防局出動15車28人3艇2無人機前往繼續搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受到日前暴雨衝擊，猛水沖斷高雄3部落重要聯外道路明霸克露橋（希望之橋），昨日傍晚桃源區代表謝宜真前往勘災回程不幸被沖走。昨晚天黑後搜救困難，今（12）日一早消防局出動15車、28人、3艇、2無人機繼續搜救。

高雄消防局長李清秀表示，昨天傍晚接到狀況，就出動第六大隊人車到現場，但現場後來到8-9點天色已晚，川流也很急，就暫時收隊。今早6點分3組，包含搜救犬、無人機都在現場搜尋。現場搜救環境，水流依然很急，目前分出3組人力、分3個點分批搜救。

高雄市長陳其邁補充，現在有總共出動28名救災人力，3艘橡皮艇、2架無人機分三組搜救，希望代表能夠平安，一定會努力用所有辦法趕快進行搜救。

▲▼消防局一早出動15車28人3艇2無人機前往繼續搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄桃源區代表謝宜真落水失蹤。（圖／翻攝自桃源區民代表會官網）

據了解，桃源區代表謝宜真11日安排行程去慰問受困的3部落，中午出發時當地還是大太陽，一行人涉水冒險探視受困部落訪視災民，但下午回程時候山區下雨，突然水位變高，謝宜真代表不幸被沖走。