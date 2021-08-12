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中東歐築起「反中圍牆」！立陶宛親台　義媒：陸外交政策碰壁

▲▼8月23日立陶宛民眾聚集在中國駐立陶宛大使館前聲援香港反送中。（圖／路透）

▲北京當局對立陶宛採取強烈外交抗議手段。（圖／路透）

文／中央社

義大利左派網路報紙「宣言報」（Il Manifesto）昨天報導中國召回駐立陶宛大使事件。報導認為，捷克、斯洛伐克先前也對台捐贈疫苗，顯示中東歐多國立場已從親中轉為反中。

報導指出，中國原本想把中東歐國家當成進軍歐洲大陸的門戶，現在看來中東歐反而變成防堵中國勢力的第一道圍牆。

報導指出，北京召回駐立陶宛大使，要求立陶宛也召回駐中國大使，象徵雙邊的外交緊張關係升到最高點，這並非一個擦槍走火事件，而是反映了更深層的趨勢。中國在中東歐的外交政策正處處碰壁。

報導說，台灣在歐洲只與教廷有正式邦交關係，不過立陶宛近幾個月來持續向台灣靠攏，去年3月，立陶宛宣布在台灣設立商業代表處，今年7月，台灣宣布在立陶宛設立名為「台灣」的駐處，不像在其他國家使用「台北」代表處之名，顯示該駐處將是台灣在立陶宛的實質大使館，這個決定受到美國支持，卻惹毛了堅持「一中原則」的北京。

▲立陶宛首都維爾紐斯。（圖／CFP）

▲大多數中東歐國家態度逐漸從親中轉變為反中。（圖／CFP）

報導指出，中國以外交手段向立陶宛施壓，今年2月，中國也曾以類似手段迫使蓋亞那撤銷設立台灣辦公室，但立陶宛政府並未屈服，立陶宛政府雖聲明尊重一中原則，仍強調立陶宛有權利繼續與台灣發展關係。

報導分析，立陶宛與台灣關係變親近，跟疫情頗有關聯，立陶宛在第一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時，收到台灣捐贈的10萬個口罩後，表態支持台灣加入世界衛生組織，台灣發生本土疫情，立陶宛也投桃報李，捐贈台灣2萬劑AZ疫苗。

報導認為，北京對立陶宛採取強烈外交抗議手段，另一用意是嚇阻這個區域其他國家發生模仿效應，立陶宛被中國視為反動份子，立陶宛最近才帶頭退出中國與中東歐國家的17+1合作機制，揚言所獲商業利益得不償失。

過去10年來，立陶宛對中國出口額雖從8100萬美金增加到3.57億美金，但金額並不高，中國僅排名立陶宛第22個出口市場。相對而言，立陶宛每年從中國進口額高達18億美金，10年內增加了2倍。

報導指出，去年10月，中東歐11個國家向聯合國要求譴責中國鎮壓香港，許多中東歐國家加入了美國政府發動的「乾淨網路」（Clean Network）倡議，拒絕使用中國企業的5G網路基礎設施，捷克、斯洛伐克都向台灣捐贈疫苗，種種跡象顯示中國在中東歐地區的疫苗外交大致失敗了，僅在匈牙利和塞爾維亞發揮了若干作用。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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