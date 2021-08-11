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大陸、立陶宛「斷交」變數多　仇長根：互召回大使確實是警訊

▲大陸駐立陶宛大使館。（圖／翻攝google map）

▲大陸駐立陶宛大使館。（圖／翻攝google map）

記者任以芳／北京報導

大陸外交部昨宣布召回中國駐立陶宛大使，同時要求立陶宛召回駐中國大使，兩國之間邦交陷入緊張關係，大陸學界出現「斷交」聲音。知名大陸學者仇長根接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，立陶宛已經觸碰中國底線，兩國互相召回大使確實是警訊，但談到斷交言之過早，需要觀察立陶宛後續態度。

回顧立陶宛和台灣外交關係的進展，今年六月份立陶宛政府宣布捐贈2萬劑疫苗給台灣。外交部長吳釗燮7月20日宣布，我國將在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）。總統蔡英文也在臉書透露，立陶宛也將於今年秋天計畫在台設立辦事處，「兩國的友好關係將更上一層樓。」

▲▼ 華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根 。（圖／記者任以芳攝）

立陶宛的決定也獲得美國高度讚賞，引起大陸官方抗議，多次呼籲美國停止助台拓展國際空間，必須恪守一個「中國原則」和中美三個聯合公報規定。對此，華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根接受訪問表示，立陶宛是中國的建交國，允許「以台灣名義」設立辦事處明顯觸碰中國底線。

儘管說挺台，立陶宛外交部還是強調以「一中原則」與台發展互利關係。仇長根也分析，立陶宛這樣做有點投機性，過去幾乎沒發聲挺台灣，為何最近動作頻繁，主要也是看美國一直攪局台海關係，覺得可能是一個機會。

如今大陸外交部進行反制，宣布召回中國駐立陶宛大使，同時要求立陶宛召回駐中國大使。根據資料顯示，距離大陸召回駐外大使是1995年，主因是美國政府允許李登輝訪美，中方召回時任駐美大使李道豫。時隔26年，大陸再度召回大使，在大陸外交史上非常少見。

這是否說明兩國關係最壞可能決裂？對此，仇長根認為，大陸召回大使是警訊、也是給彼此一個空間，「說斷交還太早，需要再觀察」，就看立陶宛會不會做出「婉轉」決定。

▲▼立陶宛外交部聲明。（圖／立陶宛外交部）

▲立陶宛外交部聲明，在「一中原則」下，與台灣發展互利。（圖／立陶宛外交部）

上海東亞研究所副所長王海良接受《ETtoday新聞雲》記者訪問也表示，「中國與立陶宛互相召回大使的情況，在大陸國際外交上非常罕見，也確實是一個警訊。」主要還是讓立陶宛方面冷靜思考，重新梳理與中國外交關係，不要再進一步惡化下去。

王海良也說，目前，確實看不清楚立陶宛挺台用意為何，依照現在發展態勢，兩國之間應該不至於走上「決裂斷交」那條路。

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