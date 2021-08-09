小女友馬桶產子！他把「嬰兒+胎盤」裝垃圾袋…甩進工地圍籬內丟掉

▲高雄一名男子將剛出生的兒子裝進垃圾袋內，丟棄於工地。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一對情侶翹家加入詐騙集團，未成年女友懷孕後因擔心產檢會曝光2人的身分，便沒有去看醫生，最後在廁所內產子，由男友將剛出生的男嬰裝入黑色塑膠袋內，丟到工地內。事件曝光後，男友被判刑9年，女友則是被判刑6年，目前全案上訴二審審理中。

判決指出，成年的黃姓男子2018年間與未成年小女友小青（化名）加入詐騙集團，並在高雄市小港區一處套房內同居，2人因久沒跟家人聯絡，陸續遭通報失蹤。

小青2019年4月15日因身體不舒服到婦產科看診，後來又到醫院就診，被驗出懷孕，由於她未成年，醫院趕緊通報社會局，而小青與黃男則為了到底要不要將孩子生下來的問題，時常發生爭執。另外，2人又擔心加入詐騙集團的事情會被發現，始終都不敢去產檢，也沒有進行引產，或向社福單位諮詢、向家人求助、安排出養。

2019年10月8日凌晨4時許，小青感覺腹部疼痛，到廁所將男嬰生在馬桶內後，便昏了過去。黃男清晨5、6時許進入廁所見到活生生的孩子，竟將男嬰連同胎盤、臍帶裝進黑色垃圾袋中，並清理現場血跡。

事後面對小青詢問要去哪裡，黃男回稱「去處理那個塑膠袋」，並於同日上午8時許，帶著裝有男嬰的塑膠袋徒步走到一處偏僻的工地，接著將塑膠袋從工地外的圍籬丟到工地內，再返回租屋處。2人2019年11月5日在一間便利商店被警方尋獲。由於高雄市政府社會局曾通報，小青懷有身孕，員警進一步追問才知，孩子已經被2人生下並丟棄了，而男嬰直到現在仍下落不明、生死未卜。

高雄地方法院審理過後，依照成年人共同對兒童犯殺人未遂罪，判黃男有期徒刑9年；另外，法院指出，小青身為嬰兒的母親，當時能夠阻止黃男或報警，卻沒有採取任何手段，來遏止黃男造成嬰兒生命危險的可能，依共同犯殺人未遂罪，判小青有期徒刑6年，目前全案仍在二審審理中。