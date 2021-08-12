美參議員曝6月訪台秘辛：必須瞞南韓政府私下找飛機來台灣

▲美國跨黨派參議員6月乘軍機訪台。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國參議員達克沃絲今年6月和另外兩位重磅參議員旋風訪台後，更宣布美國將加贈台灣400萬劑疫苗。她近期受訪透露當時訪台秘辛，表示此行程機密度相當高，而為了不讓南韓政府難做人，他們必須瞞著南韓政府在極短時間內找到飛機飛來台灣，最終獲得安排的是一架軍機。

綜合外電報導，達克沃絲（Tammy Duckworth）10日表態美國將會追贈400萬劑疫苗給台灣，她並在一場會議上揭露當時為了抵達台灣，展現美國對台支持的過程，指出礙於中方的國際施壓會使南韓政府左右為難，他們並不能光明正大地從南韓飛來台灣，而是必須瞞著南韓政府進行，這樣的做法事後也可讓南韓方面否認知情，給予了外交轉圜的空間。

達克沃絲表示他們先抵達南韓後，並不確定是否能飛來台灣，「當時沒有商業客機可搭，（美國）政府同意我們將要做的事，還安排了一架軍機，把我們從美軍在南韓的基地送往台灣。」

「事實上，我們甚至不能告訴南韓人我們要去台灣，因為這樣我們會把他們置於對中相當艱困的處境」，達克沃絲說，「所以我們必須開2個小時的車到軍事基地，搭上軍機，去到台灣。我們落地後只待了3小時，從未離開機場。」



達克沃絲於另外兩位議員搭乘的是美軍C-17環球霸王III運輸機，她與同僚此行降落松山機場前，美軍已超過40年未有軍機降落台灣領土。拜登政府支持的這項作為，她表示，是為了向台灣證明美國並未拋棄他們的盟友，捐贈逾200萬劑疫苗支持台灣，因為當時台灣疫情升溫，流行的輿論中充斥著「美國放棄台灣」的觀點。

此次宣布再加贈台灣400萬劑疫苗，達克沃絲再次對台灣強調，美國「不會拋下你們」。除台灣以外，美國也將贈與其他亞洲國家如泰國（250萬劑）和印尼等。