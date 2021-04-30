男脫褲「請女下屬吃吃」被抓姦　竟扯：菸頭掉進褲「她幫我滅火」

記者蔡紹堅／綜合報導

南京一名女網友日前抓包男友與女下屬「車震」，男友的褲子脫到膝蓋，女下屬則跪在男友的雙腿間「擦嘴」。但令人傻眼的是，男友事後竟狡辯，當時是在車上教女下屬與客戶談判的技巧，抽菸時不慎將菸頭掉入褲襠內，女下屬緊急幫忙脫褲子「滅煙」，才會被誤會。

女網友在網路上貼出捉姦的影片，並寫下，「男朋友約X，在車裡被我逮著了，歡迎各位同行轉發，剷除渣男，匹夫有責。」

從影片中可以發現，車門打開吃後，男友坐在車輛的後排，褲子脫到了膝蓋旁，一名女子正跪在男子的兩腿之間。

▼女下屬一邊擦嘴，一邊說「沒做什麼」。（圖／翻攝微博）



女網友看見眼前的一幕後說，「你太讓我失望了，劉XX。」男子則沒有回答，只是趕快穿上了自己的褲子。

最令人衝擊的是，車內的女子竟一邊擦著嘴、擦著手，一邊小聲說，「我們沒幹什麼。」

女網友並透露，男友在金融圈工作，車內的女子為男友的下屬。

事件曝光後，被抓姦的男友發出了一份澄清文，強調當天是在車內教導女下屬與客戶談判的技巧，抽菸時不小心將菸頭掉褲襠裡，女下屬「眼明手快」幫忙脫了褲子滅菸，正好女友這時進來，才誤會了，「這就是個誤會，請大家不信謠、不傳謠。」

▼男友發出澄清文，強調當時是在「滅火」。（圖／翻攝微博）

