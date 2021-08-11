特殊交友傳播鏈沒在怕　3男汽車旅館開毒趴被逮

▲台南市歸仁分局警方，在1家汽車旅館查獲3名男子竟在房內開毒趴，起獲K他命及K盤，全案依毒品罪嫌裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在防疫二級警戒期間，為嚴防市民過度聚集、疏於社交距離之注意，台南市警歸仁分局針對八大行業、汽車旅館等易違反疫情防疫規定之場所，持續規劃擴大臨檢落實執行防疫檢查，10日深夜警方在1家汽車旅館查獲3名男子竟在房內開毒趴，起獲K他命及K盤，全案依毒品罪嫌裁罰。

歸仁分局於8月10日深夜10時許執行擴大臨檢，在轄區各汽車旅館內逐一實施臨檢，在其中1間汽車旅館客房內，發現有3名年紀約30歲上下的年輕男子在內，房間桌上有俗稱「K盤」的吸食第三級毒品愷他命工具，並有1小包第三級毒品愷他命（重量0.43公克），即將在場3名男子全部帶回派出所偵訊，全案依毒品罪嫌裁罰。

歸仁分局分局長洪頂力呼籲，施用毒品將嚴重危害身心，而且毒品案極可能會衍生其他刑案發生，不論成年與否，均應勇於向毒品說不！

目前時值暑假期間，歸仁分局除將持續積極推動青春專案，發動各單位落實網路巡邏，防止「毒、性、詐、賭」危害青少年，針對八大行業、易形成防疫破口之場所，也將持續規劃擴大臨檢、實施稽查，落實保護市民疫情安全！

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